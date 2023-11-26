طريقة رهيبة لعمل البطاطس الشيبسي بسرعة زي المصانع وأحسن كمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المؤكد أن البطاطس المقلية من الوجبات الشهية والمفضلة لدى عدد كبير من الناس، وذلك بالنسبة للكبار والصغار ويرجع ذلك إلى طعمها المميز والرائع ولذلك تعتبر البطاطس المقلية من أشهر الوجبات في جميع أنحاء العالم التي يتم تقديمها كل يوم لجميع أفراد الأسرة خاصة إذا كان يتم تقديمها ساخنة ومقرمشة ولا تحمل نسبة زيت كبيرة، فعندما يتناولها الأطفال لأول مرّة لا يتوقفون عن طلبها في كل وجبة، كما أن الأطفال يحبون بشكل خاص شرائح البطاطس أو ما يسمى بالبطاطس الشيبسي وهي من أصناف البطاطس الذي لا يقدر الأطفال عن الإستغناء عنه خلال هذه الأيام، وتشعر جميع الأمهات بالخوف على صحة أبنائهن بسبب وجود المواد الحافظة في المنتجات الجاهزة ولذلك فهي تبحث عن طرق صناعتها في المنزل وبطرق صحية أكثر.

طريقة عمل شرائح البطاطس في المنزل

لتحضير شرائح البطاطس المقرمشة يجب تحضير المكونات التالية:

1- عدد 2 ثمرة بطاطس أو حسب الرغبة.

2- نصف ملعقة فلفل أسود.

3- ربع ملعقة صغيرة ملح.

4- ربع ملعقة صغيرة كركم.

5- ربع كوب خل أبيض.

6- نصف كوب نشا.

بعد تجهيز المكونات، يجب إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

1- يجب أن تقومي باختيار نوع البطاطس الذي سيتم استخدامه بحيث لا يكون من النوع الذي يمتص الزيوت.

2- بعد ذلك نقوم بتقشيره وتقطيعه إلى شرائح رفيعة بواسطة ماكينة تقطيع البطاطس لشرائح رقيقة.

3- وبعدها يتم غسله بالماء ونقعه في الماء الساخن لعدة دقائق ومن ثم يتم غسله مرة أخرى بالماء الدافئ.

4- يتم بعد ذلك إضافة الملح والفلفل الأسود والخل لشرائح البطاطس ويترك داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

5- عند البدء في قلي البطاطس يجب أولاً تصفية البطاطس من الماء ويكون من الأفضل أن تجفيفها.

6- بعد ذلك يتم رش البهارات والنشا على شرائح البطاطس وتقليبها جيداً حتى تمتص خليط النشا.

7- نقوم بخطوة القلي من خلال وضع مقلاة على النار مضاف لها كمية مناسبة من الزيت وعليك الانتظار حتى يصبح ساخنا، ويتم وضع شرائح البطاطس في الزيت وتقلب وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي المحبب.

8- يتم رفعها من الزيت وتوضع على مناديل المطبخ حتى نتخلص من أي زيت زائد ويتم بعدها إضافة النكهات الذي يفضلها أفراد أسرتك، وتقدم ساخنة