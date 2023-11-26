بنك الراجحي يقدم تمويل شخصي يصل إلى 2.5 مليون ريال بشروط ميسرة وبدون تعقيدات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر بنك الراجحي من أكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الكثير من المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة للأفراد والشركات، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة التمويل الشخصي والذي يقوم العميل بطلبه للاستخدام في أي غرض يريده مثل أن يقوم بتمويل مشروع تجاري أو شراء منزل أو حتى شراء سيارة، كما يعد التمويل الشخصي من بنك الراجحي خيارا جيدا للأفراد الذين يرغبون في الحصول على مبلغ من المال لأغراض متنوعة، ويقدم البنك مجموعة من المزايا على التمويل الشخصي، منها سهولة الحصول عليه وفترة سداد مرنة ومعدل ربح تنافسي، وهناك نوعين من أنواع التمويل الشخصي الذي يقدمه بنك الراجحي ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كل نوع بالتفصيل.

أنواع التمويل الشخصي

كما ذكرنا أن بنك الراجحي يقدم نوعين من التمويل الشخصي وهما:

1- تمويل شخصي جديد: وفيه يتم منح العميل مبلغًا من المال يصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي، بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا للمواطنين و36 شهرًا للمقيمين.

2- تمويل شخصي تكميلي/ إضافي: ويتم فيه منح العميل مبلغًا من المال يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، بفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وبعد أن تعرفنا على نوع التمويل هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في من يريد أن يحصل على التمويل الشخصي وهذه الشروط هي:

1- أن يكون العميل سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

2- أن يكون العميل بالغًا من العمر 21 عامًا على الأقل.

3- أن يكون العميل يملك دخلًا ثابتًا.

4- أن يكون العميل حسن السمعة.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن توفرها للحصول على التمويل الشخصي وتختلف هذه الأوراق حسب نوع التمويل المطلوب، ولكننا سوف نقوم بذكر هذه الأوراق بشكل عام وهي:

1- صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.

2- صورة من كشف حساب البنك الحالي.

3- صورة من شهادة الخبرة المهنية.

4- صورة من آخر ضرائب مدفوعة.

مزايا التمويل الشخصي من بنك الراجحي

توجد الكثير من المزايا التي يقوم بنك الراجحي بتوفيرها والتي تجعله الاختيار الأفضل لطلب التمويل الشخصي ومنها:

1- إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بسهولة وسرعة.

2- إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بفترة سداد مرنة.

3- إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بمعدل ربح تنافسي.