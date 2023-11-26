سر يخفيه الأطباء..مكون سحري لتفتيح البشرة والقضاء على حب الشباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تريد الكثير من النساء أن تحظى ببشرة مثالية خالية من جميع العيوب وبسبب صعوبة تحقيق هذا الهدف باستخدام مستحضرات التجميل التي لديها العديد من الآثار الجانبية حيث تتسبب الكريمات في وجود البقع حول البشرة نتيجة التعرض للشمس وأيضا الحبوب التي تبدأ في الظهور نتيجة نمو البكتيريا على البشرة خاصة البشرة الدهنية، ولكن توجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها بدلا من هذه المستحضرات فتعمل هذه الوصفات على شد البشرة والقضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل فوري مع الاستخدام المتكرر كما تقضي على حاابوب التي توجد نتيجه الالتهابات وتقضي على الاسمرار وتساعد على التخلص من المناطق الداكنه اسفل العينين وحول الشفتين ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتحضير واستخدام الوصفة تابعي معنا.

وصفة كريم بانثينول

وصفة كريم بانثينول مع النشا هي من الوصفات التي تساعدك على تبييض البشرة بشكل فوري، وباستخدام بعض الإضافات يمكن أن تعود بشرتك إلى بشرة ناصعة البياض وذات نعومة فائقة وبشرة نضرة ويمكن تحضير المكونات التالية:

1- ملعقة كبيرة من النشا.

2- ملعقتين من كريم بانثينول.

3- ملعقة كبيرة من ماء الورد.

4-ملعقة من زيت اللوز الحلو.

5- ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

1- في البداية نقوم بخلط النشا مع ماء الورد حتى تمام الإمتزاج.

2- نقوم بإضافة حل الصبار ثم كريم بانثينول ونقلب جيدا حتى تمام التأكد من امتزاج جميع المكونات.

3- ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ حتى يتم فتح مسامات الوجه ويمكن للبشرة امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الوصفة.

4- يتم وضع الكريم على البشرة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

5- بعد أن نتركه لفترة محددة نقوم بفرك الكريم بلطف على البشرة حتى لا تلتهب ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وبعدها نقوم بإحضار قطعة ثلج ونمررها على الوجه حتى يتم غلق المسامات.

6- نضع الكريم المتبقي في علبة صغيرة ويمكن حفظه لمدة أسبوعين في الثلاجة.

7- يمكنك تكرار الوصفة كل أسبوع لضمان الحصول على بشرة ناصعة البياض بشكل دائم.