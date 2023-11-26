كنز في بيتك لن تتخيليه.. وصفة بـ5 جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك 60 سنة.. جربيها ومش هتندمي

لماسك الترمس فوائد عديدة على البشرة، فيساعد ماسك الترمس على مقاومة الظهور المبكر لعلامات شيخوخة البشرة، مثل التجاعيد وبقع الجلد الداكنة وكذلك خطوط الجلد الرفيعة وذلك لأن الترمس يحتوي على نسبة عالية من الستيرولات النباتية، وهي عبارة عن مركبات تمتلك خواص طبيعية مضادة للأكسدة وتلعب دورًا هامًّا في مقاومة شيخوخة البشرة المبكرة.

تحضير ماسك الترمس في المنزل

يمكن تحضير ماسك الترمس في المنزل من خلال استخدام ملعقة من دقيق الترمس ونصف ملعقة من الماء، حيث يخلط الماء مع دقيق الترمس الناعم ويوضع على البشرة ويغسل الوجه بعد 5 – 10 دقائق.

قناع بياض البيض

كذلك فإن قناع بياض البيض يعد واحدا من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التجاعيد، وذلك لأنه غني بالألبومين وهو أحد البروتينات التي تعمل على تحضير الجسم لإنتاج الكولاجين اللازم لنضارة البشرة، كما أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وذلك نظراً لاحتوائه على الفيتامين A وB.

طريقة عمل قناع بياض البيض

يمكن تحضير قناع بياض البيض من خلال خطوات بسيطة إذ يجب خلط بياض حبة من البيض مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة ويتم بعد ذلك خفق بياض البيض ليكون راغياً قبل إضافة الزيت وعصير الليمون إليه، بعد ذلك يوضع هذا القناع على الوجه مع تجنب محيط العينين ويُترك لمدة 30 دقيقة على الوجه ويتم غسل الوجه بالماء البارد.