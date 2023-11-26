دوت الخليج - كتب احمد صلاح - داخل قاعة محكمة الأسرة في منطقة التجمع الخامس، تقف سيدة تُدعى فرح بعبون حزينة وقلب مليء بالألم، تشارك قضيتها وتحكي قصتها ومعاناتها مع زوجها تقول فرح: “تزوجت من هذا الرجل منذ ثماني سنوات، وكان زواجنا في البداية يسير بطريقة جيدة أنجبت منه طفلين وكنت داعمة له في كل التكاليف المادية، حتى في الحياة اليومية لكن اليوم أقف أمامكم لأشارككم القصة الكاملة لتفاصيل حياتي مع هذا الرجل.

سبب طلاق غريب

["لأن زوجها يتناول هذه الأكلة" .. سيدة تطلب الخلع من زوجها وتفضحه بشكل صادم!]

أكملت فرح حديثها قائلة: “لقد لاحظت أن زوجي لا يهتم بنظافته الشخصية ولا يُولي لها اهتمامًا كبيرًا في البداية قلت لنفسي ربما ذلك بسبب فترة العزوبية التي قضاها قبل الزواج، ولكن بعد مرور عام من الزواج، أصبح واضحًا أن لديه مشكلة في هذا الأمر، إلى حد جعله يتناول الثوم والبصل يوميًا دون أن يهتم برائحته كان هذا الأمر مقززًا ومقرفًا، وحاولت أكثر من مرة التنويه إلى ذلك بطرق لا تجرح شعوره، ولكنه كان لا يستطيع أن يتغير.

محاولات الزوجة للعزوف عن فعل زوجها

وعلى الرغم من ذلك، حاولت مرارًا وتكرارًا تغيير سلوك زوجي بسبب الشعور الذي بدأت أشعر به من هذه الحالة، ومن البيت الذي يجمعني بهذا الرجل في إحدى المرات، تناول كميات كبيرة من الثوم والبصل، وعندما طلبت منه أن يغسل يديه، هاجمني بالضرب والشتائم، طردني خارج المنزل ذهبت إلى منزل أهلي، وقررت رفع قضية خلع ضده اليوم أنا في المحكمة، حيث تم النظر في القضية وتم الخلع بناءً على المعلومات المقدمة من قِبل هذه المرأة.