“عشان محدش ينصب عليك”.. حيلة ذكية للتفرقة بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. اعرفها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من أفضل وأهم الزيوت التي لها فوائد كثيرة جدا حيث تم الحصول عليها من خلال النباتات المتواجدة بشكل كبير داخل الدول المختلف، ولكن احيانا يعمل التجار على تقديم زيت عادي ومعه القليل من زيت الزيتون حتى يكون نفس الرائحة ولكن الفائدة تصلح مختلفة فلا يمكن أن يتساوى الأصلي بالمغشوس، لذلك سنوضح لكم طريقة التفرقة بينهما من خلال تجربة بسيطة وأيضا من خلال المذاق واللون وأيضا الرائحة وهذا من خلال الفقرات القادمة بالمقال.

خطوات اكتشاف الزيت المغشوش من الأصلي

زيت الزيتون الأصلي متميز بعدة أمور خاصة بالمذاق واللون والرائحة وغيرها من الخصائص الظاهرة التي تجعلنا نكتشف هل أصلي ام لا، ومن خلال هذه الخطوات سوف تعرفين زيت الزيتون هل مغشوش أم اصلي كل ماعليكي هو إتباع الخطوات الآتية:

أولاً قومي بإحضار أي كوب يتحمل برودة الثلاجة ونضع به زيت زيتون.

ثن نتركه داخل الثلاجة لمدة من الوقت وهي يفضل أن تكون يوم كامل.

وبعدها نخرج الكوب من الثلاجة واكتشف هل تم تجميده أم مازال كما هو.

المجمد يكون الأصلي ،والمغشوش هو الذي يستمر بنفس حالته .

علامات تعرف بيها زيت الزيتون الأصلي

هناك بعض العلامات التي من خلالها يمكنك معرفة الزيت انه اصلي ومن هذه العلامات الآتي:

من حيث اللون : لون الأصلي عند وضعه أمام ضوء قوي يصبح احمر قليلا بالإضافة إلى أنه يكون في البداية أخضر.

مذاق زيت الزيتون: يحتوي على كمية كبيرة من الحموضة ولا يتغير عند استخدامه لفترة طويلة.

من حيث اللزوجة الزيت: تكون قوية جدا عن أي زيت آخر.

وبالنسبة للرائحة: فهي من أفضل الروائح التي يمكن شمها، وكذلك لا تسوء مع فتح العبوة أكثر من مرة.