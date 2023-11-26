“وصفة جهنمية هترجعك عروسة ليلة دخلتها” .. الموز وزيت الزيتون سيقوموا بتحويل حياتك ١٨٠ درجة بسبب هذه الوصفة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون ليس كغيره من الزيوت الأخرى بل هو من أهم الزيوت الطبيعية التي عادة ما تستخدم في عمل وصفات مختلفة للشعر والبشرة، فهو زيت غني بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الشعر، والأمر ذاته ينطبق على فاكهة الموز فهي من أهم الفواكه التي لها مذاق جيد، ويمكن أن يستخدم زيت الزيتون مع الموز في وصفه جميله جدا وتعطي نتائج قوية للشعر وحل جميع مشاكله، وفي هذا الموضوع نذكر لكم طريقه عمل خليط زيت الزيتون مع الموز للشعر وأهم فوائده تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

وصفة الموز وزيت الزيتون

إليكم في هذه المقالة وصفه جديده من الوصفات الطبيعية بمكونات من داخل منزلك للعناية بالشعر وهي خلطة الموز وزيت الزيتون وإليكم المكونات:

عدد ثمرة موز واحدة كبيرة.

عدد ٥ معلقة كبيرة من زيت الزيتون

كيفية تحضير الوصفة

نحضر إناء متوسط الحجم ويتم وضع ثمرة الموز فيه بعد أن نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة ويتم هرسها، بعدها يتم وضع زيت الزيتون بالقدر السابق ذكره باستخدام محضر الطعام نقوم بخلط كل تلك المكونات معا حتى يتكون لدينا مزيج كريمي يمكن فرده على الشعر.

الخطوة التالية يتم تقسيم الشعر إلى خصل، ووضع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الاطراف مع مراعاة أن يكون الشعر جاف تماما نظيف، ويترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة.

الخطوة الأخيرة يشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوع لإعطاء الشعر التغذيه الكامله له، والحصول على نتائج فعالة.