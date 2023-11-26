صنعاء.. سنستمر في استهداف السفن الإسرائيلية والهدنة لا تعنينا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كد النائب الأول لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين، الفريق الركن جلال الرويشان، استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام العدو الصهيوني. وبين الرويشان في تصريحات لقناة الميادين أن القرار ما زال ساريًا، وأن الهدنة التي تم الاتفاق عليها تخص غزة فقط، مشددًا على أن الموقف اليمني تجاه العدوان الإسرائيلي قد تم الإعلان عن رسمياً، وأن لغة الدبلوماسية لم تعد موجودة. وتابع الرويشان أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين هو واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي. ولفت إلى أن اليمن جاهز لمواجهة أي تبعات أو عدوان، وأن أي عدوان لن يزيد عن العدوان الأميركي الإسرائيلي بأياد عربية الذي نتعرض له منذ تسع سنوات