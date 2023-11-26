وداعا للأوجاع"..الكشف عن أوراق شجرة بسيطة تكشف نسبة السكر في الدم بسرعة خيالية..تعرف عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعًا للآلام والأوجاع، حيث كشف مواطن سعودي عن اكتشافه لشجرة فريدة تتميز بقدرتها على خفض نسبة السكر في الدم بشكل سريع. يتمثل هذا الاكتشاف في أوراق شجرة بسيطة، حيث تظهر تأثيراتها بشكل فعّال عند تناولها وأشار المواطن إلى أن هذه الشجرة، المعروفة باسم “النيم”، ليست فقط فعّالة كمخفضة لمرض السكري، بل تتميز أيضًا بقدرتها على صد البعوض عند زراعتها في المنازل. تجربته الناجحة في زراعتها في العاصمة الرياض تبرز الفوائد الصحية والبيئية لهذه الشجرة الفريدة.

عن أوراق شجرة بسيطة تكشف نسبة السكر في الدم

تمكن مواطن سعودي من الكشف عن اكتشافه لشجرة فريدة من نوعها تتمتع بقدرة فعّالة على صد البعوض وتحقيق تأثير ملحوظ كمخفض لمرض السكري، وذلك عند زراعتها في المنازل. وأكد المواطن نجاح تجربته في زراعة هذه الشجرة المعروفة باسم “النيم” في العاصمة الرياض.

وأشار المكتشف إلى أن شجرة النيم تتميز بكونها طاردة فعّالة للبعوض، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للزراعة في المنازل ولتقليل انتشار هذه الحشرات المزعجة. لا تقتصر فوائد هذه الشجرة على ذلك، بل تتميز أيضًا بأوراقها التي تظهر فعالية كبيرة كمخفض لمرض السكري.