هينور من البياض .. طريقة سحرية لتنظيف الكوتشي الأبيض من الأوساخ والاصفرار بمكون عمره مايخطر ببالك .. بدون دعك هيرجعلك كأنه جديد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكوتشى الأبيض يحتاج إلى التنظيف باستمرار للتخلص من الاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون حيث أن الكوتشي الأبيض دائما ما تتراكم الأتربة عليه واستمراره وخاصًة في فصل الشتاء نتيجة اتساخ الأرض ولذلك لابد من تنظيفه باستمرار وتبحث الفتيات دائما عن طرق بسيطة وسريعة لتنظيف وسنقدم لكم طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض بالمعجون بكل سهولة وصفات منزلية طبيعية أخرى تنظيفه وإعادته جديدًا مرة أخري تابعوا معنا.

طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض بالمعجون

معجون الأسنان من الوصفات المنزلية الفعالة الذي يستخدم في طريقة تنظيف الكوتشى الأبيض حيث يحتوي على مواد كاشطة تعمل على إزالة الأوساخ والأتربة بكل سهولة وتستخدم المكونات الآتية:

كمية مناسبة من معجون الأسنان.

فرشاة أسنان قديمة.

ماء للتنظيف.

قطعة قماش بيضاء.

طريقة الاستخدام

وضع معجون الأسنان على الكوتشي وفركه باستخدام فرشاة الأسنان حتى يصبح نظيفًا.

باستخدام قطعة القماش البيضاء وجعلها مبللة بقليل من الماء ثم مسح الكوتشي الأبيض وسيصبح نظيف وكأنه جديد.

طرق أخرى لتنظيف الكوتشي الأبيض

المكونات

ربع كوب ماء ساخن.

3 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

3 ملعقة كبيرة خل.

فرشاة أسنان قديمة.

طريقة التحضير والاستخدام

وضع صودا الخبز مع الخل في الماء الساخن والتقليب حتى يكون المعجون مثل عجينة متماسكة.

باستخدام فرشاة الأسنان وضعها في الخليط ثم فرك الكوتشي الأبيض باستخدام الفرشاة حتى يصبح نظيفًا.

باستخدام قطعة من القماش الجافة مسح الكوتشي وسيكون نظيف.