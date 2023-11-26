دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أشياء لا تتناولها على معدة فارغة حتى ولو كنت ستموت من الجوع.، احذر منها.،,

كثير منا، تأخذه عادات دون البحث في مضارها أو فوائدها، وانعكاسها على صحته، كشرب القهوة مثلاً، التي تعد المشروب الصباحي للكثير من الناس. رغم الكثير من النصائح التي تشير بعضها إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة مضر. قناة رؤيا وفي التالي نذكر لكم بعضاً من العادات التي على الإنسان تجنبها في بداية يومه ولا يجوز تناولها على معدة فارغة، وفقاً لنصائح الخبراء:

القهوة: رغم أن شرب القهوة لكثير من الناس يعتبر أمراً مهماً، فهي تعد منبه وطريقة لإكساب الإنسان نشاطه الصباحي والتخلص من النعاس، لكن شربها على معدة فارغة قد يؤدي إلى الحموضة، بسبب تحفيز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما يسبب التهابا في المعدة لدى البعض. – – المشروبات الباردة: تسبب المشروبات الباردة في إتلاف الأغشية المخاطية حين شربها على معدة فارغة، وجعل عملية الهضم بطيئة. – – الأطعمة الحارة:

يؤدي تناول التوابل والأطعمة الحارة على معدة فارغة إلى تهييج بطانة الأخيرة، وهو ما يؤدي إلى عسر الهضم وحموضة في المعدة. – – الكحول: تنتقل الكحول مباشرة إلى مجرى الدم، وهناك يتم توزيعها بسرعة في جميع أنحاء الجسم، مما يتسبب في اتساع الأوعية الدموية وينتج عنه شعور مؤقت بالدفء، وانخفاض مؤقت في معدل النبض، فضلاً عن ازدياد ضغط الدم. – – العلكة: مضغ العلكة يدفع الجهاز الهضمي إلى إنتاج مزيد من الأحماض، وهو ما قد يلحق ضررا ببطانة المعدة، حيث لا يوجد طعام، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى القرحة