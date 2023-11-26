جهاز داخل كل منزل يرفع فاتورة الكهرباء بشكل جنوني تخلص منه فوراً.. هيخسرك كتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الكهرباء من أهم الاستخدامات التي لا يمكن الاستغناء عنها في يومنا، حيث لديها دور كبير ينبغي علينا أن نقوم باستخدامها بعناية فائقة والحفاظ عليها ليان تحقيق بيئة مستدامة، ولكي يتم هذا يجب اتباع بعض الإرشادات والنصائح التي من أهم أهدافها تقلل استهلاك الكهرباء، ويعاني الكثير من الأشخاص من إرتفاع سعر فواتير الكهرباء باستمرار على الرغم من عدم الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية بشكل مكثف.

أجهزة تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

نعم الكثير من الأجهزة الكهربائية المنزلية من أهم الأسباب التي تكون سبب في ارتفاع سعر فواتير الكهرباء، ومن أبرز تلك الأجهزة:

تعتبر الثلاجات من التي تساهم في زيادة فواتير الكهرباء.

المكيفات من أهم أسباب زيادة استهلاك الكهرباء.

السخان من الأجهزة التي تزيد من قيمة الفواتير الكهربائية.

الغسالات والأجهزة الإلكترونية يكونون سبب رئيسي في زيادة استهلاك الكهرباء.

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أهم النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

يمكن للمواطنينالحد من استهلاك الكهرباء من خلال اتباع النصائح الآتية:

فصل الأجهزة عن الكهرباء في حالة أن لم يتم استعمالها بالاخص الأجهزة الالكترونية والشواحن.

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلا من المصابيح العادية.

استعمل الأجهزة الذكية التي تعمل بدون استخدام الكهرباء.

تحديث الأجهزة القديمة لكون معتمدة على أحدث الأجهزة لتعمل بفاعلية أكبر في ترشيد استهلاك الكهرباء.

استخدام الأجهزة الكبيرة خلال ساعات الذروة لمنع زيادة الأعباء على الشبكة.

ضبط درجة مكيف والثلاجة للحد من استهلاك الطاقة.

عزل المنزل لجعل درجة الحرارة معتدلة لتقليل استخدام الأجهزة.

الاستفادة من الطاقة الشمسية بأعلى قدر الإمكان ليتم الحد من استهلاك الكهرباء.

صيانة الأجهزة بكل مستمر التحقق من أنها تعمل بشكل جيد للحد من استهلاك الطاقة.

حث أفراد العائلة على الحد من استهلاك الكهرباء وإيقاف الأجهزة الكهربائية إذا لم يكن لها حاجة.