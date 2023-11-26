" جوزك مش هيقدر يستغني عنك".. لو عندك كريم "ميبو " تعالي أقولك ممكن تعملي بيها ايه نتائج ولا في الخيال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن يتم وصف مدى السعي الذي تقوم به المرأة في سبيل الحصول على جسم رائع خالي من العيوب فالجمال نعمة تدركها المرأة بشكل كبير وتعمل بشكل رائع من أجل الحفاظ على تلك النعمة من خلال استعمال الوصفات التي تساعد على الحفاظ على المظهر الرائع لفترات طويلة للغاية حيث أن المرأة ترغب في الحصول على مظهر شاب طوال فترة حياتها لذا تبذل الكثير من الجهد في ذلك الشأن ، حيث أن هذا لن يتأتى إلا من خلال استعمال بعض الوصفات التي لا يمكن أن نتخيل حجم الفائدة التي يتم تحصيلها من ورائها لذا سنذكر إحدى تلك الوصفات التي نستعمل خلالها كريم ميبو في الحفاظ على البشرة والتي لا تكلف الكثير من الأموال.

– مكونات وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة

مقدار من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من كريم ميبو.

– طريقة تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح البشرة

نقوم بخلط كمية متساوية من كريم ميبو مع زيت الزيتون الطبيعي

نضع هذا الخليط على المناطق الداكنة من الجسم

بعد ذلك يتم ترك الخليط فوق البشرة والجلد لمدة تصل إلى نحو نصف الساعة

ثم يتم شطف المكان المراد بعد مرور الوقت بالماء الفاتر

لكي تتمكني من الحصول على نتائج سريعة ورائعة من الممكن استعمال تلك الوصفة مرتينم في اليوم وستندهشين لدى رؤية النتائج المبهرة.