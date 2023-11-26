طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل بكل سهولة.. اوعي ترميه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الصابون السائل من أهم أنواع المواد التي تستخدم في تنظيف جميع أواني المطبخ، بالإضافة إلى أنه يستعمل لتنظيف الحائط والارضيات والسيراميك، وله أهمية كبيرة في عملية التنظيف، ويتم صناعة الصابون في المنزل بسهولة عبر استعمال زيت الطعام القديم، وللزيت المستعمل العديد من الاستخدامات لكونه يحتوي على مواد دهنية فعالة لعمل الصابون بجانب المكونات الأخرى التي تضاف للزيت.

كيفية إعداد الصابون السائل من الزيت المستعمل

يتم تحضير الصابون السائل عبر عدة خطوات تتمثل في الآتي:

إحضار لون اصفر.

2 لتر من زيت مستعمل.

ملعقتين صودا.

8 لتر مياه.

ملح طعام.

ربع كيلو مادة سلفونك.

30 جرام مادة تيلوز.

¼ كوب ليمون معصور.

¼ كوب جلسرين.

½ كوب زيت اللافندر.

بعد إحضار كافة المكونات يتم وضع الزيت مع 4 لتر ماء مع الصودا ومزجهم ويترك لمدة 24 ساعة.

في إناء آخر يتم وضع 4 لتر مياه مع السلفونك وخلطهم جيداً.

صب مكونات الإناء الأول على مكونات الإناء الثاني.

إضافة الليمون، ملح، اللون الاصفر، زيت اللافندر، الجلسرين، التيلوز.

تقليب المكونات جيداً وإحضار زجاجة لوضع الصابون السائل بها والاستخدام منه في أي وقت.

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ما هي فوائد الصابون السائل المنزلي؟

من أبرز فوائد الصابون السائل المنزل هي:

يعد الصابون السائل المنزلي صحي لا يضر الجلد.

يوفر كثيراً في المال عن الصابون المشتري من محل المنظفات.

الاستفادة من بواقي الزيت.

لا يتواجد به أي مواد كيميائية.

أهم النصائح عند عمل الصابون

عند تحضير الصابون السائل في المنزل ينبغي اتباع عدة نصائح وهي:

من الأفضل إضافة ألوان وزيوت عطرية.

ينبغي أن يكون الزيت المستعمل في إعداد الصابون خالي من اي رواسب.

وضع كمية كبيرة من الصودا في حالة أن كان الزيت به شوائب.

إضافة اكبر نسبة من الصودا حيث يساعد في الحصول على قوام متماسك.