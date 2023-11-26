احذر من ثعبان اكيد في منزلك.. انقذ افراد اسرتك من الموت بسرعه.. أهم 5 علامات تدل على وجود “ثعابين بمنزلك” تخلص منها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الثعابين من أحد الحيوانات المزعجه والمخيفة، وكذلك الخطره، حيث أنه يمكن ان يتسلل إلى المنزل لاي سبب من الاسباب ويشكل خطر على جميع افراد المنزل لذلك هناك بعض العلامات التي يجب ان نتعرف عليها تدل على وجود ثعبان في المنزل حتى ناخذ احتياطاتنا ونتخلص منه تماما فيجب ان نكون حذرين كل الحظر عند التعامل مع هذا الحيوان الخطير، لذلك جئنا اليك ببعض العلامات التي تدل على وجود ثعبان اكيد في المنزل ولكنه مختبئ في احد الاماكن يجب عليك ان تتعرفها جيدا حتى تنقذ افراد عائلتك من خطر محتوم.

علامات تؤكد لك وجود ثعبان بمنزلك

بالنسبة لتواجد الثعابين، يمكن أن تكون في الأماكن المتراصة، مثل الإطارات المهجورة في الحديقة، وكذلك في الأشجار المحيطة بالمنزل أو الأماكن التي يتم فيها تغذية الحيوانات الأليفة بانتظام. من المهم أيضًا مراقبة المناطق المظلمة والمهجورة في المنزل، مثل القبو أو العنبر، حيث يمكن أن تجد الثعابين مأوى. لذلك يجب أن تتأكد دائما أن منزلك خالي من الثعابين ولا يوجد أي حفر أو أماكن مفتوحة يستطيع أن يتسرب من داخلها الثعبان ويكون منزلك عش له .

طرق للتخلص من الثعابين

الحفاظ على الهدوء وتجنب محاولة مهاجمة الثعبان.

الابتعاد عن الثعبان وإعطائه المسافة الكافية للهروب.

تأمين الأطفال والحيوانات الأليفة وإبعادهم عن الثعبان.

الاتصال بشركة متخصصة في إزالة الثعابين بشكل آمن.

يُشدد على أهمية الوعي واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والتعامل مع هذه الزوار الغير مرغوب فيهم في المنازل.