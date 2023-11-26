[حيلة جهنمية... لماذا يجب وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته دائماً ؟.. لن تصدق السبب]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الحيل والأشياء التي لا نعرف قيمتها وكم هي مفيدة جدا لنا وتقدم إلينا الجميع من الفوائد التي لا نعرفها، ومن ضمن هذه الحيل هي حيلة وضع الهاتف المحمول أو الموبايل مقلوبا على الشاشة وما هي الفوائد من تفعيل هذه الحركة، اختلفت آراء بعض الأشخاص عن فوائد وأضرار هذه الحركة وهي قلب الهاتف المحمول على الشاشة وكم هي مفيدة أو ضارة للموبايل وفي هذا المقال سنقول لكم عن بعض الفوائد التي تخص هذه الحيلة وآراء خبراء الهواتف المحمولة حول تنفيذ هذه الحيلة.

ما هو الغرض من وضعض الهاتف مقلوبا على الشاشه

هناك بعض الدراسات التي اجريت من قبل خبراء الهواتف المحمولة أنك إذا وضعت الهاتف على الشاشة فإذا سوف يكون ظهر الهاتف والبطارية موجودة في الهواء بشكل مباشر وهذه الحيلة أو الحركة تمكن البطارية من تفريغ كمية الحرارة الموجودة فيها نتيجة لفتح الموبايل طوال اليوم وأنك إذا وضعت الهاتف على ظهره فهذا يكثر من عملية ارتفاع حرارة الجهاز وهذا يعمل على تقليل العمر الافتراضي للجهاز.

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فوائد وضع الجهاز على الشاشه

يا ضوء هذا الخبر فقد أعلن الخبراء في الهواتف المحمولة عن فوائد وضع الهاتف على الشاشه فهذا يعمل على تزويد العمر الافتراضي للجهاز وتفريغ الحرارة الكبيرة التي توجد في البطارية لكي لا تعمل على ضعف البطارية وتقليل العمر الافتراضي لها وهذا يساعد أيضا على حماية الشاشة من الخدوش والكسور التي قد تتعرض في حين وضع الهاتف على ظهره.