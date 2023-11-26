“مضمونة 100%”.. تسليك الحوض والبلاعات ومواسير الصرف بدون سباك في 5 دقائق تنفيذ عملي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها سيدة المنزل بشكل متكرر والعدل من أبرزها من سداد الحوض بالإضافة إلى البالوعات، بما في ذلك حوض الحمام والحوض المطبخ والأكثر شيوعا للانسداد، ويحدث هذا في الغالب نتيجة بقايا الطعام ودهون التي تتراكم فيه ولكن لا داعي للقلق من بعد اليوم حيث أنه في هذا الموضوع سوف نذكر لكم طرق سهلة وسريعة للتخلص من انسداد الحوض مما يعمل على تسليكه بكل سهولة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

خلطة سحرية لتسليك حوض الحمام والمطبخ

المكونات

عدد كوب كبير من الخل الأبيض.

عدد عصير ليمونة.

كمية من الماء المغلي.

عدد ربع كوب من صودا الخبز.

قطعة نظيفة من القماش.

طريقة وخطوات العمل

الخطوة الأولى يتم فيها وضع صوت الخبز مباشرة على فتحه الحوض المسدود ومن ثم نضع فوقها الخل الأبيض، وسوف تلاحظ بأن هناك تفاعل شديد في تلك الحالة نقوم على الفور بوضع قطعة القماش النظيفة عليها، حتى لا ينتشر هذا الفوران في المطبخ وبعدها تترك هذه القماشة لمده ربع ساعه في هذا الخليط.

الخطوة الثانية نبدأ فيها بإضافة الماء المغلي بعد أن نزيل تلك القماشة وهذا سوف يعمل على إزالة الانسداد بشكل تام، ويمكن أن يتم اضافة كل من الماء المضاف إليه عصير الليمون في فتحة الحوض مما يخلصنا من أي روائح كريهة موجوده فيه