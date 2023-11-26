دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد وجود طاسة القلي المحروقة من الأشياء الموجودة في كل منزل، حيث إنه يتم استخدامها بشكل كثير سواء كان في قلي البانيه او البطاطس المحمرة أو السمك المقلي فهي تستخدم بكثرة مما يؤدي إلي تراكم الدهون عليها، فيصعب الأمر علي كل ربة منزل في التخلص من دهون طاسة القلي الصعبة، فتقوم بشراء الكثير من المنتجات الكيميائية التي تضر بصحة الجهاز التنفسي، لذلك جئنا إليكم بوصفة سحرية للتخلص من سواد الطاسة المحروقة بكل سهولة ومن غير مجهود، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الوصفة.

ما هي مكونات المستخدمة في عمل الوصفة السحرية لتنظيف طاسة القلي المحروقة

تبحث دائماً الكثير من السيدات علي طرق لإزالة الدهون المتراكمة علي طاسة القلي المحروقة، ولأنها كثيرة الاستخدام فيجب تنظيفها حتي لا تؤثر الدهون علي صحتنا، ولعمل هذه الوصفة السحرية نحتاج إلي مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت وهي عبارة عن:

معلقة كبيرة الحجم من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من سائل التنظيف.

معلقة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

طبق عميق.

["وصفة سحرية للقضاء علي دهون الطاسة"...."هتتخلصي من دهون الطاسة"بطريقة لم تخطر علي بال العفريت!!!!!]

طريقة تحضير الوصفة السحرية لإزالة دهون طاسة القلي المحروقة

نحضر كمية من الماء المغلي ونضعها في وعاء عميق وواسع.

ثم نضيف إليها بيكربونات الصوديوم وملح الليمون ونقلب حتي تذوب.

ثم نضيف الخل ونستمر في التقليب.

نضع الطاسة المراد تنظيفها في الوعاء الذي به الخليط.