دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مراتك هتتجنن بسببهم .. بهذه الحركات الجسدية الخبيثة تحبك المرأة بجنون وتعشقك للأبد .. هتبقي خاتم صباعك، لا شك أن العديد من الرجال يكافحون لجذب انتباه النساء، لذلك ، على سبيل المثال، يحاول الموظفون جذب انتباه الزميلات في العمل، ويحاول الطلاب جذب انتباه الزميلات في مدرسة أو كلية، ولكن قلة قليلة من الناس ينجحون في جذب انتباه المرأة التي يحبونها ويريدون الفوز بقلبها إذا كنت من النوع الذي يفشل في جذب انتباه المرأة، والحصول على حبها ومفتاح قلبها، كل الأعمار يجب أن تنتبه لهذه المقالة التي سنعرض لك فيها 3 حركات “خبيثة” ، كل النساء تحبها وتعشق الرجال الذين يفعلونها.

حركات خبيثة تحبها المرأة وتعشقها لا يعرفها معظم الرجال

3 حركات خبيثة تعجب المرأة وتعشق الرجل الذي يفعلها كشفت خبيرة الأسرة اللبنانية الدكتورة لميس شعبان ، عن 3 حركات تصفها بالخبيثة ، عندما تقع امرأة في حب الرجل الذي يصنعها وتتعلق به بجنون.

نشرت د. لميس مقطع فيديو على قناتها على اليوتيوب ذكرت فيه تلك الخطوات التي تحبها أي امرأة ، يمكن للرجل أن يمسك قلب أي فتاة بسهولة ويسر ، وذكرت الدكتورة لميس شعبان أن الخطوات الثلاث هي كالتالي:

الخطوة 1: عبر عن مشاعرك للمرأة ، وضح أنك معجب بها ، ولكن في نفس الوقت أخبرها أنك لست مستعدًا لبدء أو الدخول في علاقة ، لذلك تربكها وتفاجئها بالتناقضات في كلامك ، قل أنت تحبها ، وفي نفس الوقت لا تكون قادرًا على الدخول في علاقة أو ارتباط بها، عندما يكون فكر المرأة الأول هو بلا شك أنك تريد الاستمتاع معها، واللعب بمشاعرها ، من أجل تحقيق هدفك المحدد ، وفي هذه الحالة عليك الانتقال إلى الخطوة الثانية وتطبيقها على الفور.

الخطوة الثانية: يخبر المرأة أنها شخص محافظ ولا تقبل أي علاقة غرامية أو عاطفية خارج الزواج. يمكن أن تزيد هذه الخطوة من ارتباكها وتدمر فكرتها في الذهاب إلى الخطوة الأولى، عندما تعتقد أنك تحاول الاستمتاع معها واللعب بمشاعرها. هذا يقنعها أنك شخص معقد.

الخطوة 3: بعد تخيل شخص معقد في خيال المرأة ، انتقل على الفور إلى الخطوة 3 وأخبرها أنه على الرغم من أنك لست مستعدًا لعلاقة أو ارتباط ، ولا تقبل ممارسة اي نشاط غرامي خارج نطاق الزواج ، فأنت في نفس الوقت شخص منفتح لا تهتم لأمرك. عندما تفكر في الزواج ، ماضي المرأة التي سترتبط بها ، لذلك تزرع فيها الثقة بأنك شخص محافظ لن يتلاعب بمشاعرها ، وأنت شخص منفتح وبسيط لا يهتم بماضيها مهما كان.