دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذر شركة الكهرباء المواطنين بشدة من استخدام جهاز محدد، حيث تشير التقارير إلى أن تشغيل هذا الجهاز يمكن أن يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء بمقدار يصل إلى ٧٠٠ جنيه، وهو رقم يثير القلق للكثيرين يعتبر الكهرباء حاجة أساسية في حياتنا اليومية، إذ أصبح الاعتماد عليها لا غنى عنه في المنازل، وأماكن العمل، وحتى في الشوارع من هنا، يعاني البعض من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، ورغم ذلك، فإن الكثيرون لا يستطيعون التخلي عن استخدامها تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد نبهت إلى وجود بعض الأشياء في المنازل يمكن أن ترفع من قيمة فواتير الكهرباء ولنوضح لكم بعض الأجهزة التي قد تسهم في زيادة استهلاك الكهرباء وترفع من قراءة عدادها، وبذلك يصبح من المهم توعية المواطنين حول هذه القضية لتحقيق استخدام فعّال واقتصادي للكهرباء.

[يا وقعة سودا ملهاش اخر!!.... تحذير هام وخطير من وزارة الكهرباء "فاتورة الكهرباء هتكون 700 جنية بسبب هذا الجهاز" .. هتخرب بيتك بنفسك!!]

ما هو الجهاز الذي حذرت منه وزارة الكهرباء

تعد بعض الأجهزة المنزلية المستخدمة على مدار اليوم من العوامل التي تسهم في زيادة قيمة فاتورة الكهرباء، وقد أصدرت الشركة القابضة للكهرباء تحذيرات حول هذه الأجهزة يتصدر قائمة هذه الأجهزة الفريزر أو الديب فريزر، الذي يستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة أجهزة مثل المكواة والسخان الكهربائي وأجهزة التكييف، حيث تتسبب في زيادة استهلاك الطاقة وتعكس ذلك على الفاتورة الشهرية تجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة للكهرباء قررت تمديد فترة تخفيف الأحمال إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، وذلك بقرار من رئاسة الوزراء وأكدت الشركة أن قرار تمديد فترة تخفيف الأحمال لا يتعلق بدخول فصل الشتاء، وليس هناك موعد محدد لوقف هذا الإجراء يرتبط هذا القرار بارتفاع أسعار المازوت والوقود الذي يعتبر مصدراً أساسياً لتشغيل المحطات، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

[يا وقعة سودا ملهاش اخر!!.... تحذير هام وخطير من وزارة الكهرباء "فاتورة الكهرباء هتكون 700 جنية بسبب هذا الجهاز" .. هتخرب بيتك بنفسك!!]

كيف نقول بتقليل استهلاك الكهرباء

تعد استبدال المصابيح العادية بالمصابيح الفعالة من بين الخطوات الرائعة لتوفير الطاقة إضافة إلى ذلك، يُنصح بفصل الأجهزة الإلكترونية وعدم ترك الشواحن متصلة بمصادر الكهرباء عند عدم استخدامها، مما يقلل من التيار الكهربائي الزائد ويسهم في تقليل فاتورة الكهرباء.

من الجوانب الأخرى، يمكن زيادة كفاءة الثلاجة والفريزر عن طريق تنظيفها بانتظام والتخلص من الثلج الزائد، حيث يساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين كفاءة تشغيل التكييف عند تعيين درجة حرارة عند 24 درجة مئوية وتنظيم الفلتر لتقليل استهلاك الكهرباء بشكل فعال.

باعتماد هذه العادات الاقتصادية، يمكن للأفراد المساهمة بفاعلية في تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تحقيق توفير في فواتير الطاقة.