“احمي نفسك وأولادك من برد الشتاء”.. ستي العجوزة قالتلي حطي قالب الطوب تحت السرير واستعدي للشتاء.. فكرة متخطرش على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأفكار التي قد تكون مفيدة في حياتنا اليومية ولا يدري عنها أحد شيئاً إلا القليل من الأشخاص، وقد توفر تلك الأفكار الكثير من الأموال والوقت والمجهود، ومن ضمن تلك الأفكار فكرة يمكن استخدامها في فصل الشتاء وتم ابتكارها من قبل إحدى الجدات وتوارثتها الأمهات إلى أن وصلت الينا، وهي فكرة وضع قالب من الطوب أسفل السرير في الشتاء، خاصة مع زيادة برودة الطقس والتي يمكنها أن تعالج مشاكل قد تحدث أيضا خلال فصل الشتاء.

قالب الطوب تحت السرير

مع قدوم فصل الشتاء يقوم الجميع باستخدام البطاطين بغرض التدفئة، وعند قيامنا بإخراج البطاطين من أماكن تخزينها نفاجأ بأن لها رائحة غير جيدة، وفي هذه الحالة يمكن أن نقوم بغسلها للتخلص من تلك الروائح، لكن في حالة ما لو ظلت تلك الرائحة الكريهة موجودة في البطاطين كما هي، يمكن التخلص منها وبشكل نهائي من خلال وضع عود بخور بداخلها لمدة 24 ساعة وعندئذ سوف نتخلص من أي رائحة كريهة موجودة فيها أو حتى إذا كان هناك رائحة للرطوبة.

استخدامات قالب الطوب تحت السرير

هناك استخدام ثاني لقالب الطوب أسفل السرير ويكمن في التخلص من الرطوبة التي قد تكون موجودة أسفل السرير، والتي يمكنها أن تؤثر على الحوائط المحيطة به ويمكن أن نتخلص من تلك الرطوبة بفكرة سهلة وسريعة جدا كما يمكن حفظ الكثير من الأغراض أسفل السرائر بدون أن يحدث لها أي شيء فقط كل ما علينا أن نقوم بإحضار قالب من الطوب ذلك الذي يحتوي على مجموعة من الفتحات، ثم نقوم بسد تلك الفتحات من أحد الأماكن باستخدام ورق الفويل، ومن الجهة الأخرى نقوم بوضع كمية من الملح في كل فتحة من فتحات قالب الطوب، وبعدها نقوم بوضع قطرات من الخل ثم نضع هذا القالب أسفل السرير، مما يعمل على سحب كل الرطوبة الموجودة في هذا المكان بالإضافة إلى التخلص من أي رائحة كريهة موجودة.