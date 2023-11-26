[حقيقة صدمت الجميع..// لماذا نبينا محمد لا يأكل لحم الأرنب ؟؟ وأيضًا لا يأكل لحم الضب ؟؟ الإجابة ستدهشك]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يكون البعض أن تناول لحم الأرنب حرام، بسبب عدم تناول النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن أكل لحم الأرنب حلال في الإسلام، وقد وردت أحاديث نبوية تدل على ذلك، منها ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “اصطدت أرنباً بمر الظهران، فأكلته أنا والقوم، ثم أرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببوركها، فأكلها”، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

لماذا لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب

ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتناول لحم الأرنب بنفسه، وقد وردت في ذلك عدة روايات، منها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “أهدى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنباً فأكلها أصحابه، وبعث إلينا بقطعة منها، فقلت: يا رسول الله، إني أحس بها تحيض، فقال: “لا آكلها، ولا أحرمها”.

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لماذا لم يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب مع أنه حلال

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن الأرنب من الحيوانات التي تلد وتبيض، وهو ما كان يرفضه بعض العرب في ذلك الوقت. وهذا التفسير يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يكون طعامه حلالًا خاليًا من أي شبهة وعلى أي حال، فإن أكل لحم الأرنب حلال في الإسلام، ولا حرج في تناوله.