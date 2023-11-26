انت في كارثة وما تعرفش لو العلامات دي ظهرت.. عندك حسابك الواتس اب مراقب اعرفها قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق الواتساب أحد التطبيقات الهامة التي تستخدم بكثرة من جميع الجنسيات على مستوى العالم ويمكن من خلاله ارسال الرسائل والمكالمات والمستندات المختلفة والصور والفيديوهات التطبيقات المسلية التي يمكن أن يستخدمها الأفراد ولكن له عدة عيوب من اهمها انه يمكن ان يخترق حسابك أي شخص غريب إذا لم تقم بتأمينه جيدا ويستطيع الاطلاع على رسائلك ومكالماتك بالتفاصيل وتستخدم لتحديد ولا اغراض اخرى متعددة لذلك هناك علامات اذا ظهرت على هاتفك يجب ان تنتبه جيدا فانت مراقب.

علامات تدل أن حسابك مخترق

هناك بعض العلامات التي تشير الى اختراق هاتفك وموجوده في إصدار الهاتف المثبت ويمكنك أن تعرف هذه العلامات من خلال الاعدادات والانتقال الى كلمة المرور ثم الضغط على جهاز اخر وتتأكد من إيقاف هذه الخاصية وبذلك لن يتم اختراق الواتس اب ولكن اذا ظهر لك اجهزه اخرى مرتبطة بجهازك فانت مراقب وهناك من يتجسس عليك لذلك يجب عليك الحذر جيدا من هذه العلامة إذا ظهرت عندك أن تتخذ جميع الاحتياطات.

خطوات يجب ان تتخذها إذا ظهرت علامات الاختراق لديك

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الرسمي والضغط على ثلاث نقاط اعلى على الوتس ثم الضغط الى الاعدادات واضغط على تحديث الواتس اب ثم اضغط على تأمين الحاسب الهاتف واضغط على ادخال رقم الهاتف للتأكد منه ثم قم بتسجيل الخروج من اي اجهزة اخرى.