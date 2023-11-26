عند تناول " الخيار" يومياً.،!!ماذا يحدث في الجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كان الأطباء في روما القديمة يوصون بتناول الخيار يوميا لتنظيف الجسم من السموم. واليوم يصفه الأطباء لمن يرغب في تخفيض وزنه، لأنه مادة غذائية خالية من السعرات الحرارية.

ويتكوّن الخيار من 95% ماء و5% ألياف غذائية. أي أنه مفيد جدا لكل من يرغب في تخفيض وزنه والاحتفاظ برشاقة جسمه. بالإضافة إلى هذا يحتوي الخيار على حمض الألداريك، الذي يمنع تراكم الدهون. أي أن الجسم لهضم حبة خيار واحدة يفقد سعرات حرارية أكثر مما يحصل.

وينصح خبراء التغذية بتناول الخيار بقشرته، التي تحتوي على العديد من المواد المغذية وفيتامينات K و A و C ونسبة ضئيلة من مجموعة فيتامين В وكذلك معادن الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس والمغنيسيوم.

وينصح الأطباء مرضى السكري ومن يميل إلى السمنة بتناول الخيار. ويؤكد بولوك موخيرتشي من جامعة جادفبور الهندية، على أن التركيب المعدني للخيار يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم وتنظيف الأوعية الدموية وإخراج الدهون الزائدة من الجسم. وأن عصير الخيار يحتوي على حمض طبيعي يحسن تركيب الدم ويزيل لويحات الكوليسترول.

ويفيد الخيار في تحسين عمل الجهاز الهضمي وتطبيع نبيت الأمعاء. لذلك يجب تناوله بانتظام، لأن قشرته ولبه يحتويان على ألياف غذائية مركزة تساعد كثيرا على تحسين تمعج الأمعاء. كما أن الخيار يساعد على إنتاج السيروتونين. لذلك يوصي الأطباء بتناوله في فترة اللامبالاة والتعب وحتى الاكتئاب. فقد ثبت أن تناول الخيار الطازج بانتظام يعطي شحنة من الحيوية والطاقة.

ويؤثر الخيار إيجابيا في حالة الجلد، حيث عند تناوله بانتظام يزيل الطفح الجلدي والاحمرار والجفاف والتقشر، ويتشبع الجلد بالرطوبة ويصبح مرنا ومخمليا وتزول التجاعيد الدقيقة. كما أن احتوائه على البوتاسيوم يساعد على مكافحة الوذمة، ويساهم في استقرار مستوى ضغط الدم ويعيد معدل ضربات القلب إلى طبيعته. وتحتوي قشور الخيار على مركبات فيسيتين، التي تحسن الذاكرة وتقلل من خطر تطور مرض الزهايمر.

وبالإضافة إلى ما ذكر، يعتبر الخيار مادة غذائية طبيعية تفيد في تنظيف الكلى من الرمل والحصى الدقيقة، وعصير الخيار غني بالمعادن اللازمة لتكسير حصى الكالسيوم.

ومع كل هذه الفوائد، توجد موانع لتناول الخيار. فمثلا في أمراض الجهاز الهضمي (التهاب المعدة، التهابات الأمعاء وقرحة المعدة)، ينصح الأطباء بالامتناع عن تناوله. لأن عصير الخيار يمكن أن يسبب زيادة حموضة المعدة. كما يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الخيار، إلى تمدد المعدة. لذلك على الشخص الراغب بالتخلص من الوزن الزائد تناول الخيار باعتدال وليس بالكيلوغرامات.