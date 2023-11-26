ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. اكتشف الاستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تكن تعلمها من قبل .. معلومات لن تتخيلها يوماً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر هي من أهم أدوات العناية الشخصية التي يستخدمها الجميع رجالا ونساء والاستخدام الوحيد الذي نعرفه لقصافة الأظافر، هو قص وتقليم الأظافر ولكن تلك الأداة الصغيرة تعتبر بمثابة عصا سحرية، لأن لها العديد من الاستخدامات المذهلة التي يمكن ان تساعد سيده المنزل واشخاص آخرين ومن خلال موقع نيوز مصر وفي هذا الموضوع نذكر لكم أبرز استخدامات قصافة الأظافر.

الاستخدامات الأخرى لقصافة الأظافر

يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من قصافة الأظافر وتوفير الوقت والجهد والمال، وإليك بعضًا منها:

أولا يمكن أن يتم استخدام قصافه الاظافر في فتح البرطمانات الجديدة لأول مرة بالإضافة إلى زجاجات المياة الغازية، بما يوفر علينا شراء فتاحات بمبالغ مالية كبيرة.

ثانيا يمكن أن يتم استخدام قصافة الأظافر في بعض الأعمال اليدوية المعلقة بالخيوط بوضع الخيط في الفتحة الموجودة، في آخرها ووضعها في جانب البقره بما يمنع عدم هدر الخيط اكثر من المطلوب.

ثالثا يمكن أن يستخدم اللسان الحديدي الموجود في داخل القصافة في فتح الكراتين التي تكون مغلقة بواسطة الشرائط اللاصقة.

رابعا يمكن أن تستخدم القصافه كبديل فعال لقصافة الأسلاك للأشخاص الذين يعملون في الحرف اليدوية، فهي تعمل على فصل البلاستيك الموجود على السلك و ثني الأسلاك.

خامسا في حالة عدم وجود مفك عادة يمكن استخدام اللسان الحديدي للقصافة في فك وربط المسامير