دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر قصافة الأظافر من أهم الادوات الموجودة في كل منازل ، حيث أن الحميع بلا إستثناء يقوموا بإستخدامها في غرض واحد وهو تقليم وتنظيف الأظافر، ولاكن المفجأة كانت فيما لا يعرفه العديد من البشر عن قصافة الاظافر ،هذا بالرغم من كونها متعددة الاستخدام الا انه طول عمرنا بنستخدم قصافة الأظافر فى حاجة واحدة فقط وهي تقليم الاظافر وفي بعض الاحيان نقوم بازالة الجلد الزائد عن الاصبع بها ، ولكن هل فكرت يوما ما فائدة البروز والفتحات الموجودة بالقصافة ؟ وهل يمكن أن تستفيد بها أم لا ؟، فالاجابة نعم، حيث يمكن الاستفادة من قصافة الأظافر فى العديد من الاستخدامات والاكتشافات الاخرى لتوفر علينا شراء العديد من الادوات لإنجاز الاعمال ، لذلك يجب معرفة ابرز الاكتشافات السحرية المبتكرة التى توفرها لنا قصافة الاظافر بجانب تقليمها للأظافر.

[ضاع عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. إستخدامات قصافة الأظافر متنوعة وغير متوقعة .. مش للقص بس]

إستخدامات سحرية أخري لقصافة الأظافر .. لم تخطر علي بال احد

هناك العديد من الاستخدامات التي يمكنك لقصافة الاظافر ان تقوم بها ، ولعل من أهمها :-

يمكنك استخدام الفتحة الموجود في القصافة في الأعمال اليدوية بالخيوط بوضع الخيط في هذه الفتحة وامداد الخيط وتوصيل القصافة بجانب بكرة الخيط وذلك يمنع فك البكرة باستمرار أثناء الشغل. ويجعل مساحة الخيط المفكوك مناسبة لما يتم سحبه واسخدامه فقط.

يمكنك استخدام اللسان الحديدي في القصافة كحامل للموبايل وتثبيته في الوضع الرأسي لسهولة المشاهدة.

يمكنك استخدام اللسان الحديدي كـمفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل.

يمكنك استخدام الجزء المنحني بالقصافة في فتح زجاجات المياه الغازية وكذلك أغطية البرطمانات التي تفتح لأول مرة.

عند استخدام اعواد البخور يمكن استخدام القصافة كحامل للعود بوضعه في الفتحة المخصصه ووضع طبق بلاستيكي اسفلها للرماد.

يمكنك استخدام القصافة كبديل لقصافة الأسلاك فيمكن عن طريقها فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وكذلك ثني أسلاك الحديد.

يمكنك إستخدام القصافة ايضاً في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط بلاستيكي ( استخدامها كبديل للقاطع او القطر الحديدي).

كارثة خطيرة .. تجنب استخدام قصافة الأظافر في هذه الحالات فورا

تعتبر قصافة الأظافر جيدة للاستخدام وتكون صالحة في العام الاول لها فقط ، وذلك في حالة أن تحافظ عليها نظيفة وخالية من الجراثيم والبكتيريا طوال تلك الفترة. لذا خذ هذا كإشارة لتطهير كل قلامات الأظافر دائمًا، وإبقائها جافة ونظيفة بعد كل استخدام .