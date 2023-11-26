“خلي بالك انت متراقب” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس.. خد بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تأسس في سنة 2009 من قبل مجموعة من الأشخاص الأمريكيين بريان أكتون والأوكراني جان كوم تطبيق مراسلة يسمح لكل المستخدمين من جميع دول العالم بإرسال رسائل نصية وصوتية أيضا أو إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة كل الصور والملفات وكذلك مواقع المستخدمين وكافة الوسائط الأخرى بين جميع الناس وعند النظر إلى برنامج WhatsApp فهو يعتبر من إحدى برامج الدردشة الأكثر استخداما حول العالم.

كما وصل واتساب لحوالي 2 مليار مستخدم خلال سنة 2020 ؛ وهذا يجعله أكثر عرضة وسط العيد من الأشخاص المتسللين وسوف نتعرف معا في هذا المقال على طريقة التعرف على ما إذا كان حساب WhatsApp الخاص بك مراقب من قبل أشخاص أخرى أم لا وكيفية التخلص منها نهائيا.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الواتس آب لديك مراقب أم لا؟

يمكنك الآن اكتشاف من يتجسس على تطبيق ال WhatsApp الخاص بك بعد التأكد من أن تطبيق WhatsApp للهاتف متصل مع جهاز الكمبيوتر لديك من خلال القيام باتباع بعض من الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح برنامج الـ WhatsApp على جهازك المحمول.

ثم بعد ذلك أدخل على العلامة (3 نقاط) في أعلى واجهة التطبيق.

ثم بعدها انتقل إلى WhatsApp Web من على النافذة المنسدلة.

سوف يظهر لك المتصفح الذي تم العثور عليه من حساب WhatsApp الخاص بك وأيضا المرتبط ببرنامج ال WhatsApp الخاص بك ، لهذا السبب في حالة أنك كنت الشخص الذي ربطه على هذا المتصفح ، فلا تقم بحذفه نهائيا.

أما في حالة لم تكن قد ربطت حسابك على WhatsApp Web ، فلا بد من حذفه على الفور.

وفي حالة أنك قمت بحذف المتصفح الذي ظهر أمامك ، فلا أحد يكون لديه الحق في أن يصل إلى حسابك نهائيا لهذا السبب فقد تخلصت من مراقبة برنامج واتسآب.