لو الهون النحاسي في بيتك هتبقى مليونير في لمح البشر يسعدك يا هناك.. دور عليه في بيت جدتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اتنشرت ظاهره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي على العديد من التجار الذين يرغبون في اقتناء الاشياء القديمة والتحف والاتكال بأسعار غاليه جدا حيث ان هناك العديد من الأشياء المتواجدة في المنازل ونعتقد ان ليس لها قيمه بسبب ظهور أدوات حديثة لها والجميع يتخلص منها ولا يقوم باستخدامها ومن اهم هذه الاشياء هو هل هنا النحاسي الذي كان يستخدم قديما في تقطيع الطعام مثل الثوم او البصل او غيرها من الاستخدامات الاخرى ونتيجة لظهور الاجهزه الحديثه تم الاستغناء عنه لذلك تخلصت جميع ربات المنزل فلم يعد له قيمة ولكن يمكن أن تبيعه بالاف الجنيهات فهو مطلوب ويعد من التحف والأنتيكات القديمة التي يرغب العديد من الأشخاص في اقتنائها.

أسعار الهون النحاس

سعر الهون المطلوب مختلف من هون الى هون حسب حجمه ووزنه ومواصفاته حيث هناك مواصفات معينة في الهون القديم المطلوب باسعار خيالية على جميع المواقع فتستطيع أن يبيعوا بسعر يصل إلى مليون فيجب أن يكون قطعة من النحاس الخالص ويكون ذات وزن ثقيل وحجم كبير فهو من القطع والانتيكات الأثرية.

كيفية معرفة ان الهاون النحاسي أصلي

إذا كان وزن الدهون أكبر زاد سعره

كلما كان تاريخ التصنيع قديم وسادة سعر قيمة الهون لأنه يصبح من الانتيكات والتحف القديمة

عليه بعض الزخارف والرسومات الخارجية الملفتة للنظر ومصنوعة بدقه متناهيه

عند استخدام الدهون في الطرف فان صوته يكون عالي فهذا يدل على جودته وانه من النحاس الخالص