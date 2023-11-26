دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن الاستغناء عن استخدام السكين في المنزل بشكل يومي، فهو أداة أساسية في المطبخ يُستخدم لقطع أي نوع من الخضروات وغيرها من الاستخدامات، ولكن بمرور الوقت قد نلاحظ أن السكين لم يعد حاد كالسابق وهذه نتيجة طبيعية لكثرة الاستخدام، وفي هذه الحالة قد يقوم البعض بإلقاء هذا السكين في القمامة أو عدم استخدامه مرة أخرى، دون معرفة أن هناك طرق بسيطة يمكنك القيام بها في المنزل وسوف تحصل على نتيجة رائعة وتشعر كأن السكين عاد جديدًا.

كيف تسن السكين بدون مسن

هل ترغب في جعل السكين الخاص بك حاد جدًا ولكنك لا تملك مسن؟ لا تقلق يمكنك اتباع إحدى الطرق الآتية:

يمكنك إحضار عدة طبقات من ورق القصدير “الفويل” ومن ثَم تقوم بتحريك السكين فوقه بسرعة عدة مرات وسوف تلاحظ الفرق في حدة السكين.

كما يمكنك شراء قطعة صغيرة من الصنفرة التي يتم استخدامها في أعمال النقاشة، ثم ابدأ في تمرير السكين عليها عدة مرات حتى تلاحظ الفرق.

بالإضافة إلى إمكانية استخدام نفس الطريقة مع حائط أسمنتي.

[هتبقى حامية زي الموس .. طرق ممتازة لسن السكاكين في المنزل دون عناء وفي وقت قصير للغاية .. تعرفي عليها فورا]

ما هي انواع السكاكين؟

قد تظن أنه لا فرق بين أي سكين وآخر وأن الغرض من استخدام أي نوع هو التقطيع فقط، ولكن في الحقيقة هناك أنواع عديدة لكلًا منها غرض مختلف ومنها الآتي:

سكين الطاهي وهو من أقوى أنواع السكاكين حتى يتناسب مع تقطيع اللحوم والخضروات.

سكين الخبز وهو يتميز بالحافة المسننة.

الساطور وهو أكبر الأنواع ويُستخدم لتقسيم قطع اللحم الكبيرة.

سكين التقشير وهو يتميز بالخفة وصغر الحجم.