سر يخفيه عنك الأطباء .. كريم من الصيدلية برخص التراب يصنع المعجزات مش هتقدري تعيشي من غيره أبدا .. اعرفيه فوراً

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يركز العديد من النساء إن لم يكن جميعهم على الحصول على بشرة فاتحة وناعمة، حيث يعتبر هذا الهدف شائعًا لتعزيز الثقة بالنفس والمظهر العام، وهناك العديد من الوسائل المختلفة لتفتيح البشرة، وتبحث أغلب النساء عن المكونات الطبيعية أو الوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها، ويعد كريم البانثنول من أفضل كريمات التريب الي يساعد على نضارة البشرة ونقائها.

فوائد كريم البانثنول للبشرة يحتوي كريم البانثينول على العديد من الفوائد الهامة للبشرة، ومن بين هذه الفوائد: ترطيب البشرة: يعمل كريم البانثنول على ترطيب البشرة ومنحها النعومة والمرونة.

تهدئة البشرة: يمتلك البانثينول خصائص مضادة للالتهابات والتهيج، مما يساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الحكة والاحمرار.

تحسين مظهر البشرة: يساعد كريم البانثنول على تحسين مظهر البشرة، حيث يقوم بتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويضيء لون البشرة ويساعد على التخلص من البقع الداكنة.

علاج حب الشباب: يمكن استخدام كريم البانثنول لعلاج حب الشباب والحفاظ على صحة البشرة.

علاج حروق الشمس: يمكن استخدام كريم البانثنول لتهدئة وعلاج حروق الشمس وتخفيف الألم والاحمرار. وصفة كريم البانثنول والزيتون للبشرة يتم الاستفادة من كريم البانثينول وزيت الزيتون، نقوم باتباع الخطوات التالية: نمزج البانثينول مع زيت الزيتون والنشا في وعاء صغير.

نقوم بغسل الجسم باستخدام الماء الفاتر.

نضع الخليط على الجسم بحركات دائرية رقيقة.

بعد مرور 10 دقائق، نشطف الجسم بالماء البارد.

ثم نجفف الجسم جيدًا ونقوم بترطيبه باستخدام كريم البانثينول.