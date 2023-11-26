دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من السيدات تحاول البحث عن بعض الوصفات التي يمكن استخدامها لكي يتم تفتيح الجسم، ومن بين تلك الوصفات الفازلين فهو يساعد المستخدمين من التخلص من الاسمرار الذي يتواجد في البشرة، والذي يظهر بسبب العوامل الجوية المختلفة التي تتعرض لها السيدات ويستخدم الفازلين المخلوط عليه زيت الزيتون على البشرة، وفي منطقة الإبطين وأسفل البطن وهي المناطق التي تزداد بها نسبة الاسمرار لذلك سنبين بعض من الوصفات الطبيعة التي يمكن استخدامها للتخلص من هذا الاستمرار بدون أي مواد كيماوية.

[« هتتحولي لملكة جمال » ..معجزة الفازلين وزيت الزيتون لتفتيح البشرة..ضعيها قبل النوم يوميًا وشوفي الفرق]

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

حتى يتم تحضير هذه الوصفة لابد أن يتم تجهيز بعض من المكونات وهذه المكونات هي كالتالي:

تحضير كمية قليلة من الماء الدافئ.

تجهيز كمية مناسبة من زيت الزيتون.

تحضير كمية من زيت الزيتون.

ينبغي تحضير كمية من الفازلين.

إحضار كمية من زيت القرنفل.

تجهيز كمية من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة الفازلين والقرنفل

حتى يتم تحضير هذه الوصفة لابد من اتباع بعض من الخطوات وهي كالتالي:

يتم وضع الفازلين داخل وعاء ثم يتم اضافة القرنفل عليه.

القيام بوضع الخليط بداخل الماء الدافئ حتى يمتزج الفازلين مع القرنفل ويذوب.

يتم وضع زوج الهند فوق هذا المكون.

كما يتم وضع هذا الخليط فوق البقع الداكنة في بشرة المستخدم ويتم تركة لفترة تقرب من ستين دقيقة.

يتم بعد ذلك شطف الأماكن التي وضع الكريم عليها بالماء الدافئ