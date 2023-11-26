"طول عمرنا بنركبها غلط".. اليكم الحل: طريقة تركيب صامولة وصلة الدش بالخطوات.. الإشارة هتبقى 100%

مشاكل توصيل كابل الدش

ينقسم جهاز الاستقبال عند توصيل كابل الدش.

يتم إيقاف تشغيل جهاز الاستقبال بواسطة سلك الدش.

يتم إيقاف تشغيل جهاز الاستقبال وإعادة تشغيله عند توصيل سلك الدش به.

بعد توصيل كابل الدش ، لا توجد إشارة.

بعد توصيل كابل الدش بجهاز الاستقبال ، تستمر بعض القنوات في العمل بينما يتوقف البعض الآخر عن العمل.

هذه بعض الدلائل على وجود مشكلة في الاتصال. لمنع الأعطال الناتجة عن كبل الدش المكسور والاتصال غير الصحيح أو التثبيت غير الصحيح للصامولة ، نحتاج ببساطة إلى توصيل صامولة الدش بشكل صحيح.

كيفية تركيب او توصيل الصامولة بطريقة صحيحة

يلزم وجود كليبرز وأسلاك وشريط لاصق عالي الجودة لتوصيل موصل كابل الدش. يجب اتباع ثلاث خطوات مباشرة لتركيب صامولة كابل الدش بشكل صحيح. أهم شيء هو تجنب التقصير عن طريق إبقاء أي أسلاك شعر في الخلف وبعيدًا عن الأسلاك النحاسية السميكة.

معلومات مهمة: لتثبيت صامولة كبل الدش بشكل صحيح ، يجب اتباع نفس الإجراءات لكل من موصل الكبل الذي يتصل بجهاز الاستقبال وصامولة الكبل التي تعلق على ماسك أطباق الدش على جانب “lnb”.