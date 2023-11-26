دلعي جوزك وخلية كالمجنون بغرفة النوم.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان بهدوء قبل النوم ولن تستغني عنها طول حياته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستطيع الإنسان أن يقوم باستخدام المواد الطبيعية التي تعد واحدة من البدائل القوية جدا من أي مادة أخرى تحتوى على مواد كيماوية، وذلك لأن الك المواد لا يتواجد لها أي آثار جانبية قد تضر بصحة مستخدمها فإن لم تعطي تلك المواد فائدة للإنسان فإنها أيضا لم تترك ورائها أثر سلبي ومن أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها زيت الزيتون وكذلك عشب القرنفل وهو يعد من أحسن المواد الطبيعية بسبب فاعلية في معالجة الكثير من الأمراض المتعلقة بالبشرة والتي يتعرض لها الإنسان وبشكل خاص التي تتعرض لها السيدات ومن ضمن تلك الأمراض الأمراض التي تصيب الشعر والأمراض التي تصيب الجسم.
زيت الزيتون للبشرة والشعر
هذه المكونات هامة جدا للبشرة والشعر وبشكل خاص للسيدات الذين يعانون من تساقط الشعر وكذلك تقصفه والأشخاص الذين يعانون من الصلع فمكنون زيت الزيتون المضاف إلى القرنفل يقضى على جميع تلك المشاكل بكل سهولة كما أن هذه المكونات تعمل على ترطيب الشعر بشكل دائم الأمر الذي يؤدي إلى التخلص من التقصف الذي يتواجد في الشعر بسبب الجفاف المصاب به الشعر.
فوائد القرنفل للبشرة
هناك الكثير من الفوائد التي تعود على مستخدم عشبة القرنفل وهذه الفوائد هي كالتالي:
- يعمل القرنفل على إزالة حبوب الشباب التي تظهر في البشرة.
- يعمل القرنفل على التخلص من الترهلات التي تتواجد في الوجه.
- يمكن أيضا للمستخدم أن يقوم بعمل ماسك من القرنفل على الوجه للتخلص من البقع السوداء التي تتواجد في البشرة.