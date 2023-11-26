دلعي جوزك وخلية كالمجنون بغرفة النوم.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان بهدوء قبل النوم ولن تستغني عنها طول حياته

زيت الزيتون للبشرة والشعر

هذه المكونات هامة جدا للبشرة والشعر وبشكل خاص للسيدات الذين يعانون من تساقط الشعر وكذلك تقصفه والأشخاص الذين يعانون من الصلع فمكنون زيت الزيتون المضاف إلى القرنفل يقضى على جميع تلك المشاكل بكل سهولة كما أن هذه المكونات تعمل على ترطيب الشعر بشكل دائم الأمر الذي يؤدي إلى التخلص من التقصف الذي يتواجد في الشعر بسبب الجفاف المصاب به الشعر.

فوائد القرنفل للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي تعود على مستخدم عشبة القرنفل وهذه الفوائد هي كالتالي: