وفري فلوسك في الشتاء … ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة جهنمية .. ياريتك عرفتيها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - على الرغم من انتشار خدمة الغاز الطبيعي ولكن هناك بعض المناطق التي لازالت تستخدم الطرق التقليدية مثل أنبوبة الغاز الأسطوانية، والتي تنتهي خلال فترة قصيرة جدًا خاصةً في فصل الشتاء مما يتطلب دفع مبالغ كبيرة في الحصول عليها باستمرار، بالإضافة إلى عدم توفرها بشكل دوري مما يسبب مشكلة كبيرة، ومن هنا تأتي أهمية استخدام جميع الحيل والوسائل التي تساعد على تقليل الاستخدام اليومي من الغاز، وهذا ما نتناوله من خلال هذا المقال.
الملح وأنبوبة البوتاجاز
يرغب كل من يستخدم أسطوانة الغاز حتى الآن في تقليل الاستهلاك قدر المستطاع، وذلك لتوفير النقود في ظل الظروف الحالية، لذلك إذا كنت تتساءل عن أفضل طريقة للحفاظ على استهلاك الأنبوبة أطول فترة ممكنة، يمكنك الاستعانة بكيس من الملح يوضع فوق قمة الأنبوبة وسوف تلاحظين الفرق.
حيث أن الملح يحدث بينه وبين الغاز تفاعلات تساعد على التقليل من نسبة الكربون والأوساخ التي تتراكم بمرور الوقت، مما يساعد على تقليل الاستهلاك اليومي من الغاز.
كيف نقلل من استهلاك الغاز؟
هناك بعض العادات التي إذا اتبعناها سوف تساهم في خفض نسبة الاستهلاك من الغاز بشكل ملحوظ ومنها الآتي:
- يجب أن تقوم بغلق السخان الذي يعمل الغاز فور الانتهاء من استخدامه.
- كما أن استخدام الأواني المصنوعة من مادة الاستانليس استيل تساعد على طهي الطعام بشكل أسرع مما يوفر الغاز.
- عمل صيانة دورية للبوتجاز للتأكد من عدم انسداد الشعلات، مما يسبب تسرب الغاز واستهلاكه.