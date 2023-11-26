شجرة يخاف منها الجن.. عشبة خارقة مفعولها معجزة هترجعك شباب حتى لو سنك فوق ال70

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من السيدات يواجهون الكثير من التحديات التي تواجه صحتهم الجسدية و تواجه بشرتهم وهذه التحديات تؤثر بشكل سلبي على جمال وصحة المرأة ومن ضمن التحديات التي تواجه المرأة ظهور بقع سوداء على الوجه الأمر الذى يجعل السيدات تعمل بكل قوتها على أخفاء تلك البقع حيث أن هذه البقع تفقد السيدة ثقتها بنفسها، ومع ارتفاع أسعار العلاجات الكيماوية يبحث الكثير من السيدات على علاجات طبيعية يمكن استخدامها في التخلص من تلك المعضلة ومن ضمن العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها.

كريم السدر للبشرة من اشهر الكريمات التي يمكن استخدامها لإخفاء البقع السوداء التي توجد في البشرة كريم السدر، وحتى يتم تحضير هذا الكريم يتم تجهيز بعض من المكونات وهذه المكونات هي كالتالي: تجهيز كمية مناسبة من السدر المطحون.

تحضير معلقة من العسل.

تحضير كمية من اللبن البودر.

تجهيز كمية من الزبادي.

ملعقة من الشاى الأخضر. طريقة تحضير كريم السدر حتى يتم تحضير كريم السدر ينبغي اتباع هذه الطرق التالية: وضع كمية مناسبة من عشب السدر في أناء ثم يتم وضع الشاي الأخضر عليه وكذلك يتم وضع اللبن المجفف.

يتم تقليب المكونات بشكل جيد حتى تكون متناسقة بشكل جيد.

وضع العسل وكذلك الزبادى على هذا الخليط.

يمزج الخليط مع بعضه البعض بشكل جيد ثم يتم وضعة في المناطق المراد تفتيحها.

يتم ترك الخليط على البشرة ثلاثين دقيقة.