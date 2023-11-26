"من حق جوزك يدلع".. القرنفل السر الطبيعي للقدر الجنسيه ولهو فوائد عديدة ومذهله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل هو زهرة صغيرة وعطرة تنمو على شجرة تسمى سيزي جيوم، وتحتاج إلى بيئة جافة وحارة لتزدهر. القرنفل له استخدامات كثيرة في الطبخ والطب البديل والعناية بالجمال، ويمكن استخدامه على شكل عود أو بودرة أو زيت. في هذا المقال، سنتحدث عن بعض الفوائد الرائعة للقرنفل، وخاصة للمتزوجين.

القرنفل: محسن للمزاج والأداء الجنسي

القرنفل له رائحة ومذاق مميزان، ويمكن أن يضيف نكهة خاصة للمشروبات والحلويات. ولكن هل تعلمين أن القرنفل له فوائد على الصحة النفسية والجنسية؟ إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من القرنفل في حياتك الزوجية:

– اشربي كوباً من الحليب أو القهوة أو الشاي مع إضافة عود من القرنفل يومياً. هذا سيساعدك على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب وتحسين المزاج.

– استخدمي القرنفل البودرة بسرعة قبل أن يفقد فعاليته، ويفضل أن تطحني القرنفل العود بنفسك قبل الاستخدام. يمكنك إضافة القرنفل البودرة إلى الحلويات أو السلطات أو اللحوم لتعطيها نكهة مميزة ومغذية.

– اخلطي نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل مع كوب من الحليب واشربيه قبل النوم. هذا سيساعدك على تقوية الجهاز العصبي والمناعي والهضمي والتنفسي.

– ضعي بضع قطرات من زيت القرنفل على الأجزاء التناسلية قبل العلاقة الزوجية. هذا سيساعدك على تحسين الدورة الدموية وتنشيط الحس الجنسي وتأخير القذف وزيادة الانتصاب.

القرنفل المغلي: مضاد للبكتيريا والالتهابات

القرنفل المغلي هو مشروب ساخن ومفيد للجسم، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل. القرنفل المغلي يحتوي على مواد مضادة للميكروبات والالتهابات والألم، ويمكن أن يساعد في علاج العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. إليك بعض الفوائد التي يمكنك الحصول عليها من شرب القرنفل المغلي:

– يمكن أن يساعد في مكافحة الإسهال والتشنجات والغثيان والقيء، وذلك بقتل البكتيريا والطفيليات التي تسبب هذه الأعراض.

– يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع والحمى والسعال والزكام، وذلك بفتح المسام وتنظيف الجهاز التنفسي وتسكين الألم.

– يمكن أن يساعد في تحسين صحة الفم والأسنان، وذلك بقتل البكتيريا والفطريات التي تسبب رائحة الفم الكريهة والتسوس والتهاب اللثة.

– يمكن أن يساعد في تنظيف الدم وتنشيط الكبد والكلى، وذلك بطرد السموم والنفايات من الجسم وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية.