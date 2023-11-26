“لو تليفونك وقع في المية متزعلشي” .. حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقه.. ولا الجن الازرق يعرفها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حيلة جهنمية لاسترجاع الهاتف بعد سقوطه بالماء وفي أقل من دقيقه، من أكثر المشاكل والحيل التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص عبر الإنترنت هي عملية وقوع الهاتف او الموبايل في الماء وكيفية تصليح الهاتف اذا وقع في الماء ولكن اذا وقع الهاتف بالماء فذلك يعد من الكوارث الكبيرة التي قد يتعرض لها الأشخاص عندما يكونو في المنزل او دورات المياه او على الشاطئ او غيرها من الأشياء التي توجد فيها المياه، فبعض الأشخاص يعتقدون ان هذه الكارثه قد تدل على فقد الهاتف .

نصائح لعدم تعرض الهاتف للماء

أولا إذا كان هاتفك غير المقاوم للماء قد تعرض للرطوبة أو الماء عن طريق الخطأ ، فلا تحاول استخدامه كل ماعليك إخراج الماء واطفاء الهاتف .

ثانيا قم بإزالة البطارية ثم قم بإزالة بطاقة الـ SIM وأية أجزاء أخرى يمكن الوصول إليها ، ثم قم بفركها وتجفيفها بمنشفة جافة بعد هزها بلطف لإزالة أي مياه متعلقة بها.

ماذا تفعل اذا وقع الهاتف في الماء

1. لا تقم بتشغيل هاتفك ، فهذا قد يفسد ويتلف الوصلات بداخله .

2.كلما طالت مدة وجود المياه في الداخل ، كلما زادت احتمالية خسارة الهاتف وتلفه.

3.عندما يحين الوقت كل ماعليك إعادة تجميع الجهاز بعدما أصبح جافا ومحاولة تشغيله.