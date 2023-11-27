[سر يخفيه الأطباء.. كريم من الصيدلية برخص التراب هيخليكي متقدريش تعيشي من غيره ابدا]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الحصول على بشرة فاتحة وناعمة هو ما يشغل بال الكثير من النساء إن لم يكن جميعهم، حيث أن البشرة الفاتحة والصحية قد يكون هدفًا شائعًا لتعزيز الثقة بالنفس والمظهر العام لديهم، وهنالك العديد من الوسائل المتنوعة لتفتيح البشرة، ويبحث أغلب النساء عن المكونات الطبيعية أو الوصفات المنزلية التي يمكن استخدامها، ومن خلال الأسطر القادمة نقدم لكم وصفة خيالية تعتمد على كريم البانثينول ومكونات طبيعية.

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وصفة كريم البانثينول والنشا لتفتيح الجسم

ومن أجل تحضير وصفة كريم البانثينول والنشا يجب توافر المكونات الآتية:

نصف ليمونة طازجة.

5 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة تحضير واستخدام وصفة كريم البانثينول والنشا

نقوم بتحضير كريم البانثينول والنشا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

نقوم بمزج عصير الليمون وماء الورد، ثم نحرك المكونات جيدًا حتى تمتزج جيدًا.

نضيف كلا من نشا الذرة ومسحوق القهوة ودقيق الرز، ثم نضيف كريم البانثينول.

نحرك المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي ناعم.

نقوم بتنظيف البشرة جيدًا، ومن ثم نضع الخليط عليها.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة.

من ثم نقوم بشطف الوجه بشكل جيد باستخدام الماء البارد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

[وصفة كريم البانثينول والنشا لتفتيح الجسم]

وصفة كريم البانثينول وزيت الزيتون لتفتيح البشرة

ومن أجل تحضير وصفة كريم البانثينول وزيت الزيتون يجب توافر المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر النقي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول الطبي.

طريقة تحضير واستخدام وصفة كريم البانثينول وزيت الزيتون

وللحصول على أقصى استفادة من كريم البانثينول وزيت الزيتون، نتبع الخطوات التالية:

نمزج البانثينول في وعاء صغير مع زيت الزيتون والنشا.

نقوم بغسل الجسم باستخدام الماء الفاتر.

بحركات دائرية رقيقة نضع الخليط على الجسم باستخدام.

بعد مرور 10 دقائق نشطف الجسم بالماء البارد.

نجفف الجسم جيدًا ونقوم بترطيبه باستخدام كريم البانثينول.