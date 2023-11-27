دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه الكثير من السيدات والفتيات خاصة المقبلين على الزواج مشاكل كثيرة في الشعر لذلك نقوم بتقديم اليوم وصفة لحل جميع مشاكل الشعر وهي استخدام زيت الزيتون مع القرنفل حيث يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تستخدم منذ القدم حيث أنه له نتائج مبهرة للعناية بالشعر كما أنه يدخل في جميع مستحضرات التجميل التي تخص الشعر بالإضافة معه إلى القرنفل الذي يعد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في عمل وصفات منزلية كثيرة للعناية بالشعر والبشرة ايضا كما أن هذه الوصفة نتائجها مبهرة في حل جميع مشاكل البشرة كما نتعرف على فوائد استخدام هذه الوصفة من خلال السطور التالية.

[“جنني جوزك وشعلليه ”.. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المنطقة من جسمك ولن تستغني عنها طيلة حياتك .. هيبقي زي الخاتم في صباعك!!]

فوائد استخدام زيت الزيتون والقرنفل للشعر

يساعد زيت الزيتون والقرنفل في حل جميع مشاكل الشعر التي يعاني منها الكثير حيث أنه علاج قوي لمشكلة تساقط الشعر كما أنه علاج طبيعي للشعر الجاف فإنه يساعد على تنعيم الشعر وترطيبه كما أن هذه الوصفة تعمل على تغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف فهي علاج لمشكلة الشعر المجعد كما أنها تستخدم في التخلص من الشيب فإنها تقضي على الشعر الأبيض نهائيا.

كيفية استخدام زيت الزيتون مع القرنفل للشعر

يعد استخدام زيت الزيتون والقرنفل أمر سهل وليس له تأثير سلبي كما يمكن عمل الوصفة بكل سهولة وذلك عن طريق نقوم بطحن كمية من عيدان القرنفل ثم نقوم بوضعها في إناء ثم نقوم بإضافة كمية من زيت الزيتون مع كمية من زيت الخروع مع كمية من زيت جوز الهند نقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بدهن الشعر من الجذور حتى الأطراف ونترك المكونات على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر ثم نلاحظ النتيجة.