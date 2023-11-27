انت الان تتابع خبر سائح إيطالي يكشف عن رأيه بعد تناوله الأكل الشعبي السعودي في ⁧‎مهرجان الوليمة⁩.. وأكثر وجبة أعجبته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبّر سائح إيطالي عن إعجابه بالمرقوق والأكل الشعبي السعودي في مهرجان الوليمة. وأشاد السائح بالأكل السعودي قائلاً: "مرة حلو، نمبر وان"، مشيراً إلى أن المرقوق هي الأكلة التي أعجبته بشكل خاص.

يقام مهرجان الوليمة بتنظيم من هيئة فنون الطهي، ويستمر من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في حرم جامعة الملك سعود بالرياض. يشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، حيث يتمتعون بتجربة التذوق الحسية واكتشاف الأطعمة الشعبية المميزة. المهرجان يعتبر مناسبة نوعية تهتم بها فئات كبيرة من محبي الأطعمة والمهتمين بمجال الطهي.