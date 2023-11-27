تربية صنعاء” تعلن تأجيل طابور الصباح.. لهاذة الأسباب القاسية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - صدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها، بالعاصمة المختطفة صنعاء، تعميمًا يقضي بتأجيل الطابور الصباحي في مدار بعض المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها بسبب موجة البرد القارس. ويقضي التعميم الذي اطلع عليه “المشهد اليمني”، بتأخير طابور الصباح في كافة المدارس الواقعة في المحافظات المتأثرة بموجة البرد، واستثناء مدارس المناطق الساحلية والصحراوية، إلى الساعة الثامنة صباحا ابتداءً من اليوم الاثنين. ووجه التعميم كافة المدارس الواقعة في نطاق المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية في المناطق الصحراوية بتأخير موعد طابور الصباح المدرسي إلى الساعة الثامنة صباحاً. ويأتي ذلك، بحسب التعيميم، بناء على على مذكرة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي أوصت باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي تأثير الأجواء الباردة خلال ساعات الصباح الباكر على الطلاب والطالبات، وخصوصا الأطفال.