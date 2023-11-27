خبر ولا في الأحلام!!..قرارات جديدة من الحكومة "لأصحاب المعاشات" هتغير حياتك 180 درجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى الحكومة المصرية إلى إجراء تعديلات على أحكام سن التقاعد، حيث يحظر على رئيس الوزراء المصري إصدار تشريعات وقرارات جديدة لتضمينها في الدستور المصري. وقد تقرر رفع سن التقاعد تدريجيًا خلال السنوات القادمة، وذلك بهدف الوصول إلى سن التقاعد المحددة عند 65 عامًا. سيتم تنفيذ هذا القرار على مدى التسع سنوات القادمة، ويشمل جميع الموظفين والعمال في جميع أجهزة الدولة والحكومة، وفقًا للوائح والقوانين المعنية. يتعين على الجميع الامتثال للتنظيمات الجديدة التي ستُعرض في هذا المقال.

كيفية تطبيق رفع سن التقاعد

سيتم تنفيذ رفع سن التقاعد خلال السنوات القادمة، حيث من المقرر أن يتم إتمام هذا الإجراء رسميًا بحلول عام 2040. سيشمل هذا القرار جميع الموظفين والعمال في الحكومة، بهدف تحقيق توحيد الحوافز وتحقيق المساواة بين الجميع. سيتم تنفيذ هذا القرار عبر عدة خطوات، وهي:

في عام 2032، سيتم رفع سن المعاش إلى 61 سنة.

في عام 2034، سيتم رفع سن المعاش إلى 62 سنة.

في عام 2036، سيتم رفع سن المعاش إلى 63 سنة.

في عام 2038، سيتم رفع سن المعاش إلى 64 سنة.

في يوليو 2040، سيتم رفع سن المعاش إلى 65 سنة، وسيتم تطبيق هذا القرار رسميًا بعد ذلك بشكل دائم أو حتى إشعار آخر.

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بالنسبة للقطاع الخاص، حدد قانون العمل الجديد ضوابطًا خاصة بهذا الأمر، حيث يترك الأمر لصاحب العمل والموظفين والعمال، مع عدم جواز تحديد سن التقاعد أقل من 60 سنة. يُسمح للموظفين والعمال بالعمل لفترة أطول وفقًا للعقد المتفق عليه. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق المساواة بين القطاعين العام والخاص.