دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور هذه العلامة في البول تعني مؤشر خطير للإصابة بالسرطان..تعرف عليها الآن واذهب للطبيب فورا,

هناك الكثير لاستخلاصه من المادة التي تفرزها أجسادنا . يمكن أن يخبر البول ، على وجه الخصوص ، عن أي تشوهات تحدث تحت الجلد . ومع ذلك ، يجب أن يتطلب لون واحد في بولك عناية طبية فورية .

سرطان الجلد – خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعا في المملكة المتحدة – هو أحد أسرع أشكال المرض نموا . هناك حوالي 16200 حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام ، منها 2300 حالة وفاة .ومع ذلك ، فإن توصيف المرض يمكن أن يتيح الكشف المبكر والعلاج . في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البول .

” يوضح الجسم الصحي أنه عندما يتحول لون البول إلى ” بني حقيقي ” ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل لون البول إلى ” بني حقيقي ” ، فقد يكون السبب في ذلك هو تحلل الهيموجلوبين – البيليروبين .

” يتراكم [ البيليروبين في الدم بسبب أمراض الكبد ، مثل التهاب الكبد وتليف الكبد ، أو القناة الصفراوية المسدودة بحصوة في المرارة أو ورم أو عائق آخر . ” إذا دخل بعض من هذا البيليروبين الزائد في البول ، يمكن أن تتحول

تنص NHS على ما يلي : ” العلامة الأكثر شيوعا للورم الميلانيني هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة . ” يمكن أن يحدث هذا في أي مكان من الجسم ، ولكن المناطق الأكثر تضررا هي الظهر عند الرجال والساقين عند النساء .

” يوصي الأطباء بمراجعة الطبيب لأي خلل ينمو أو يتغير بسرعة ولا يزول . تشير الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام إلى أن أكثر من 100000 شخص قد فاتتهم إحالتهم إلى المستشفيات مع احتمال الإصابة بسرطان الجلد .

أدى تراكم علاج السرطان الناجم عن الوباء إلى صرخة قلق بين الأطباء ومجموعات المرضى . تشجع الهيئات الصحية المرضى الآن على زيارة طبيبهم العام إذا لاحظوا ” أعراض العلم الأحمر ” .

عند العلاج في المراحل المبكرة ، يمكن عكس عدد كبير من الحالات من خلال الجراحة . ومع ذلك ، عندما يتم اكتشافه في وقت ، عادة ما يلجأ الأطباء إلى وقف انتشار السرطان متأخر عن الحالة عن طريق وتقليل الأعراض . عادة ما يتم الكشف مسح الجلد بصريا بحثا عن الشامات المشبوهة .

إذا وجدت يتم قطع هذه الشامات عادة وإرسالها إلى المختبرات لإجراء مزيد من الاختبارات . تبين أن 30 في المائة فقط من الشامات سرطانية ، وغالبا ما يتم إغفال السرطانات الحقيقية ..

