[دلعي جوزك !!..حطي "صابون علي الخيار" علي المنطقة دي وشوفي ايه اللي هيحصلك هيرجعك شباب حتي لو كان عمرك 70 سنه !!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعتبر الخيار من بين الخضراوات الغنية بالفيتامينات والمكونات الغذائية الضرورية لصحة البشرة. تحتوي هذه العناصر على فوائد تغذية تساهم في تحسين حالة البشرة. يُمكن الاستفادة من الخيار في إعداد وصفة طبيعية، مع إمكانية الاستعانة بمكونات أخرى من الطبيعة. تساهم هذه الوصفة في تفتيح البشرة، ويمكن أن تحقق نتائج مذهلة.

الصابون والخيار لتفتيح البشرة

يُساعد الصابون والخيار في تفتيح البشرة، حيث يحتويان على حمض الكافيين وحمض الأسكوربيك، مما يعمل على علاج التورم تحت العينين. كما يُعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة بفضل الخصائص المضادة للأكسدة في الخيار. يُعزز استخدام هذه الوصفة أيضًا من تقليل حجم المسام الكبيرة وعلاج حروق الجلد الناتجة عن أشعة الشمس. كما يُساهم في التخلص من الهالات السوداء تحت العينين ويُقلل من ظهور النمش، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا وصحة.

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نحتاج لتحضير وصفة صابون الخيار للوجه باستخدام عدة مكونات، ومن بين هذه المكونات:

2 حبة خيار

قطرات من أي زيت عطري

صابون

للبداية، يتم بشر الخيار وتصفيته من الماء. ثم يوضع الخيار المبشور في وعاء ويُسخن على النار حتى يصبح دافئًا. بعد ذلك، يتم بشر الصابون وإضافته إلى عصير الخيار وتحريك المزيج جيدًا حتى يذوب الصابون تمامًا. يُرفع الوعاء عن النار، ويُترك الصابون ليبرد قليلاً. ثم يُضاف إلى المزيج قطرات من الزيت العطري حسب الرغبة، ويُقلب المزيج مرة أخرى. بعد ذلك، يُصب المزيج في قوالب الصابون ويترك ليتماسك.يُمكن وضع القوالب في الثلاجة لتسريع عملية التماسك. بعد التماسك، يمكن استخدام هذا الصابون الطبيعي للعناية بالبشرة، حيث يتميز بفوائد الخيار لتفتيح البشرة وترطيبها.