كارثه.. فتاة سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول.. ومفاجأة بشأن ما حدث بينهما بالمصعد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فتاة سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول، منذ فترة ليست بالبعيدة، فقد كانت امرأة سعودية منتقبة تقف في المصعد في أحد المباني في الرياض، وعندما وصل رجل إلى المصعد، حاول الدخول، لكنها رفضت وطالبته بالانتظار حتى يغادر المصعد، فين قد أصر الرجل على الدخول، ووضع يده على باب المصعد لمنعه من الإغلاق. عندما دخل المصعد، قالت له المرأة: “أنت قليل الأدب ووقح”، لذا فتابعوا معنا لنعرف باقي الحديث.

سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول

رد الرجل: “المصعد غير مخصص للعوائل فقط”.

ثم صمت الرجل والمرأة، ولم يتحدثا إلى بعضهما البعض خلال فترة صعود المصعد.

عندما وصل المصعد إلى الطابق الذي كانت تقصده المرأة، نزلت من المصعد وغادرت.

أما الرجل، فقد استمر في الصعود إلى الطابق الذي كان يقصده.

وقد أثار هذا الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المغردين تصرف الرجل وقيامه بتصوير امرأة لا يعرفها، ولكن بعد ذلك فقد تبين أن الفيديو كان تمثيليا، وأن الرجل والمرأة زوجان، ويقومان بتصوير مشاهد تمثيلية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعودية رفضت دخول رجل المصعد معها ولكنه اصر على الدخول

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها فيديو تمثيلي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد سبق أن تم نشر العديد من الفيديوهات التمثيلية التي أثارت الجدل بسبب محتواها، ولذلك من المهم توخي الحذر عند مشاهدة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحتها قبل نشرها أو مشاركتها مع الآخري