" ولا تخطر على بال الجن الأزرق " .. ما السبب وراء وجود فتحة في منتصف حوض الحمام ؟ .. الإجابة هتفاجئك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل التي تتواجد في الأشياء التي تكون في محيط المعيشة الخاص بنا ، حيث أن التصميمات المختلفة من حولنا في القطع الخاصة بالأثاث نلاحظ وجود بعض التفصيلات الصغيرة بها مثلا وجود بعض الفتحات في مناطق معينة منها دون أن نعرف لها فائدة وربما تمر السنوات ولا نحتاج لاستعمالها في أي شئ يذكر لكن المؤكد أن اي شئ يتم الحرص بهذه الدرجة عليه من قبل المصممين لابد أن يكون ذا منفعة مهما كانت ضئيلة وهو الأمر الذي لم يتركه أولئك الأشخاص المحبين للمعرفة لدى الحديث عن حوض الحمام الذي يكون على نفس الشاكلة من حيث وجود فتحة في منتصفه دون أن نعرف سببها

– ما السر وراء فتحة الحوض

جدير بالذكر أن تلك الفتحة تتواجد في مختلف الأحواض التي يتم وضعها في الحمام مهما كان التصميم الخاص بها أو اختلفت الشركات التي تقوم على إنتاجها ولابد أن هناك أقساك مخصصة لعمل تلك الفتحات لذا فإن هذا الأمر يكلف الأموال فلابد أن لها فائدة خفية

في ذات السياق فإن تلك الفتحة تكون منفذك الوحيد في حال حدث انسداد في الصرف الصحي وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم المياه في الحوض ولن تجد سوى تلك الفتحة من أجل تصريف المياه بشكل أمن عوضا عن التسبب في غرق المنزل عن أخره بالم