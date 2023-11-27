بسهولة هيتصبغ.. صبغ الشعر الأبيض المجعد بالقرنفل والقهوة بسهولة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الأبيض يعد من الظواهر الطبيعية التي قد تظهر مع تقدم العمر. وفي حين أن العديد من الأشخاص يعتنون بشعرهم الأبيض بفخر، يفضل البعض البحث عن طرق لتحويل مظهرهم بصبغ الشعر تعتبر عملية صبغ الشعر خيارًا شائعًا للعديد من الأفراد الذين يرغبون في استعادة شبابهم ولون شعرهم الأصلي ومع أنّ هناك العديد من المنتجات التجميلية المتاحة لصبغ الشعر، إلّا أنّ البعض يفضّل اللجوء إلى الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة في هذا المقال، سنتناول طريقة فعّالة لصبغ الشعر الأبيض باستخدام القهوة والقرنفل.

فوائد القهوة والقرنفل لصبغ الشعر

القهوة:

صبغ طبيعي: القهوة تحتوي على صبغات طبيعية تساعد في تظليل الشعر الأبيض بشكل طبيعي دون استخدام مواد كيميائية ضارة.

لمعان ونعومة: يضيف استخدام القهوة للشعر لمعانًا طبيعيًا ويجعل الشعر يبدو أكثر نعومة.

القرنفل:

تحفيز النمو: يُعتبر القرنفل مفيدًا لتحفيز نمو الشعر وتقويته.

رائحة طيبة: يمنح القرنفل رائحة جميلة للشعر، مما يخفف من رائحة القهوة.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والقرنفل

المكونات:

2-3 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة.

1-2 ملاعق صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

الخطوات:

خلط المكونات: في وعاء، قومي بخلط القهوة المطحونة والقرنفل المطحون، إضافة زيت جوز الهند والعسل إلى الخليط وامزجيهم جيداً حتى يتكون لديك خليط ناعم.

تحضير الشعر: قومي بغسل شعرك بشكل جيد باستخدام الشامبو واتركيه يجف تماماً.

تطبيق الصبغة: ضعي الخليط بالتساوي على شعرك باستخدام فرشاة تصبغ أو بيديك، تأكدي من توزيعه جيداً.

تغطية الشعر: ارتدي غطاء الرأس أو احتفظي بالحناء على شعرك لمدة تتراوح بين 1-2 ساعة.

الشطف والتجفيف:اشطفي شعرك جيداً بالماء الفاتر، اتركي شعرك يجف بشكل طبيعي أو استخدمي مجفف الشعر إذا كنت بحاجة إلى تسريع العملية.