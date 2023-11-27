" النت هيبقى زي الصاروخ " .. ضع " الراوتر " في هذه الأماكن ولن تصدق سرعة الانترنت .. لا زم تجربها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - واحدة من أكثر الأمور التي يحلم بها أي شخص هي امتلاك راوتر جيد كفاية لكي يمدك بانترنت فائق السرعة حيث أن بطء سرعة الانترنت في مصر هي السمة التي يشترك فيها الكثير من الأشخاص ويقدمون الشكاوى بشأنها لكن دون جدوي وهو الأمر الذي جعل الكثير من هؤلاء الأشخاص يبحثون عن اسباب بطء سرعة الانترنت عبر مواقع التواصل حيث أن هناك بعض الأسباب التي يجب أن يتم النظر لها بشئ من الجدية والتي تتعلق بمكان وضع الراوتر ذلك الجهاز المسئول عن استقبال الإشارة وجودة الانترنت لذا من الضروري أن نقرأ بشكل أكبر عن افضل الأماكن التي يتم وضعه بها

– أماكن وضع الراوتر جدير بالذكر أن هناك بعض الأماكن التي لا تصلح لتكون مستقبلات للإشارة التي يتم إرسالها للراوتر ما يجعل الانترنت لديك في غاية البطء لذا من الضروري أن يتم وضع هذا الجهاز في المكان المناسب كما يلي المناطق المفتوحة : وضع الراوتر في أماكن واسعة من حيث المساحة لا يوجد بها الكثير من المعوقات يساعد على تجميع الإشارة بشكل أكثر من ممتاز وهو ما ينعكس على سرعة الانترنت

لابد من وضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع

في حال أردت استقبال إشارة واي فاي جيدة لابد من اختيار مكان مركزي لوضع جهاز الراوتر به كي يتم من إيصال الإشارة بشكل جيد للجميع