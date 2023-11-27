هيبقا زي الصاروخ !!.. خبير تكنولوجي يكشف أفضل الأماكن لوضع الراوتر داخل المنزل .. ضعه في هذا المكان فوراً وستنبهر بسرعة النت.. متجيش تقول معرفشي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبير تكنولوجي يكشف أفضل الأماكن لوضع الراوتر داخل المنزل .. ضعه في هذا المكان فوراً وستنبهر بسرعة النت، أصبح الإنترنت اليوم من الأشياء التي لا غنى عنها في عالمنا فالجميع يتواصل مع بعضهم البعض عبر الإنترنت والتطبيقات التي تتواجد على الإنترنت مثل: الوتساب والماسنجر وغيرها من التطبيقات الأخرى، ولكن يوجد هناك بعض المشاكل في الراوتر مثل صغر حجم الراوتر والأماكن التي تضع الراوتر بها ولذلك فيجب عليك وضع الراوتر في أماكن خالية من جميع الأشياء وأيضا أن تضع في منتصف المنزل،وهناك بعض الطرق الكثيرة التي سنتعرف عليها في هذا المقال القصير فقط تابع معنا.

أماكن لا يجب عليك وضع للراوتر بها

يوجد هناك بعض الأماكن التي لا يجب عليك وضع الراوتر بها مثل: الأماكن المنخفضة لانها لا توجد بها إشارة قوية يستطيع الراوتر الاتصال بها وتوفير الإنترنت وأيضا عدم وضع الراوتر بجوار الأشياء التي تعمل بالكهرباء مثل التلفاز او الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية.

اماكن يجب عليك وضع الراوتر بها لكي يتم الاتصال بالانترنت بشكل

وهناك بعض الأماكن السحريه التي توجد في المنزل التي يجب عليك وضع الراوتر الخاص بك بها لكي تتمكن من الاتصال السريع بالإنترنت وعدم وجود اي مشاكل خاصة بالراوتر وبعض هذه الأماكن هي: الأماكن العالية المفتوحه التي يوجد بها الهواء لكي يتم الاتصال السريع بشبكات الإشارة لتوليد الإنترنت، وأيضا الأماكن الخالية من الأشياء والأجهزة المنزلية والمناطق المفتوحه.