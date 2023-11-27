3 نباتات خارقة تطرد الناموس والذباب والعث والبق من المنزل خلال دقائق...وداعا للمبيدات

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الانزعاج من الناموس والذباب والبق يمكن أن يكون تحديًا يوميًا يواجهه الكثيرون في حياتهم اليومية تعتبر الحشرات الطائرة مثل الناموس والذباب، والحشرات الزاحفة مثل البق، من المشكلات المزعجة التي قد تؤثر على راحتنا وصحتنا في هذا المقال، سنتناول ثلاثة نباتات فعّالة يمكن استخدامها للتخلص من هذه الحشرات بشكل طبيعي، مع طريقة استخدامها الفعّالة.

نباتات تطرد الناموس والذباب نهائيا من المنزل

الحبق: الحبق هو نبات عطري يحتوي على خصائص قوية تساعد في صد الحشرات. لاستخدام الحبق للتخلص من الناموس والذباب والبق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زراعة الحبق: زرع الحبق في الحديقة أو وضعه في أواني داخل المنزل يمكن أن يساعد في الحد من تواجد الحشرات.

التعطير بالحبق: يمكن وضع أوراق الحبق المجففة في أكياس قطنية ووضعها في الخزانات أو الأدراج للتخلص من حشرات البق.

اللافندر: اللافندر يعتبر من النباتات ذات الرائحة العطرة وله خصائص مهدئة. إليك كيف يمكن استخدامه للتخلص من الحشرات:

زراعة اللافندر: زرع اللافندر في حديقتك يمكن أن يقلل من تواجد الحشرات.

أكياس اللافندر: وضع أكياس صغيرة تحتوي على زهور اللافندر في الأماكن التي يتردد فيها الناموس والذباب يساعد في صد الحشرات.

الإكليل:

الإكليل يتميز برائحته القوية، وهو فعّال في صد الحشرات. يمكن استخدامه كمكمل للتخلص من الإزعاج:

تحضير محلول الإكليل: غلي ماء وأضف إليه أوراق الإكليل. اتركه يبرد، ثم استخدمه لتنظيف الأسطح للتخلص من البق.

إضافة الإكليل للحطب: يمكن وضع أغصان من الإكليل في مكان تخزين الحطب للحد من تواجد البق.